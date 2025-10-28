Varázslatos és borzongató: ilyen lesz a Halloween az állatkertben

A Miskolci Állatkert és Kultúrparkba látogatók 17:00 és 21:00 óra között élvezhetik a programokat, amelyek között lesz Warlock Magic Show, látványetetésekkel tarkított éjszakai állatbemutató, valamint a Bogaras vagyok csapat interaktív előadása – a bátrabbak akár ehető rovarokat is kóstolhatnak.

A Miskolci Állatkert Halloween estje borzongatónak ígérkezik Forrás: miskolczoo.hu

A gyerekeket arcfestés, a kalandvágyókat pedig bátorságpróba várja, ahol testközelből ismerkedhetnek a „nemszeretem” állatokkal. A szervezők garantálják: a Miskolci Állatkert ezen az estén egyszerre lesz varázslatos és borzongató helyszín. Az intézmény 21:00 órakor zárja kapuit, így aki egy igazán különleges Halloweenre vágyik, annak érdemes időben érkezni.

A pénztár 9:00 és 20:00 óra között folyamatosan nyitva tart, így a nap folyamán érkező vendégek a teljes nyitva tartás alatt bent tartózkodhatnak és részt vehetnek az esti eseményeken is.