1 órája
Varázslatos és borzongató: ilyen lesz a Halloween az állatkertben
Október 31-én este Halloween est néven szerveznek látványos eseményt, ahol a kapuk sötétedés után is nyitva maradnak. Akik nemcsak emlékezni, hanem kikapcsolódni is szeretnének a hosszú hétvégén, különleges program várja őket a Miskolci Állatkert és Kultúrparkban.
A Miskolci Állatkert és Kultúrparkba látogatók 17:00 és 21:00 óra között élvezhetik a programokat, amelyek között lesz Warlock Magic Show, látványetetésekkel tarkított éjszakai állatbemutató, valamint a Bogaras vagyok csapat interaktív előadása – a bátrabbak akár ehető rovarokat is kóstolhatnak.
A gyerekeket arcfestés, a kalandvágyókat pedig bátorságpróba várja, ahol testközelből ismerkedhetnek a „nemszeretem” állatokkal. A szervezők garantálják: a Miskolci Állatkert ezen az estén egyszerre lesz varázslatos és borzongató helyszín. Az intézmény 21:00 órakor zárja kapuit, így aki egy igazán különleges Halloweenre vágyik, annak érdemes időben érkezni.
A pénztár 9:00 és 20:00 óra között folyamatosan nyitva tart, így a nap folyamán érkező vendégek a teljes nyitva tartás alatt bent tartózkodhatnak és részt vehetnek az esti eseményeken is.
A legcsendesebb járőr a miskolci állatkertben - képek, videó
A Miskolci Állatkert november 1-jén is nyitva tart
Az egykori vadaspark az év minden napján nyitva tart, így november 1-jén is 9:00 órától 17:00 óráig. Pénztárzárás 16:00 órakor.
A Miskolci Állatkert közel 120 állatfajnak több mint 800 egyedét mutatja be a világ minden pontjáról különleges erdei környezetben. Az állatkert területe a Bükki Nemzeti Parkkal szomszédos, így annak természetes növény- és állatvilágából is ízelítőt nyújtanak. Mindemellett egész évben számos programmal várja a családokat, óvodás, iskolás és nyugdíjas csoportokat – tehát mindenkit, hiszen az állatkertben kortól függetlenül jól érezhetik magukat az ide látogatók.
A sorban állás elkerülése érdekében a belépőjegyek online is megvásárolhatók ide kattintva.
A rendezvény ideje alatt a könnyebb megközelíthetőség érdekében folyamatosan közlekedik a ZOO járat.
Ne hagyja ki az év legizgalmasabb állatkerti éjszakáját!
