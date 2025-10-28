Egy nap, ami mind a négylábúaknak, mind a látogatóknak örömet hoz – Jótékonysági kutyafotózás Miskolcon!

Emellett a telep örömmel fogad mindenféle adományt, legyen az:

régi törölköző,

rongy,

edény,

fagyasztott hús,

rizs,

játék,

nyakörv vagy

bármilyen egyéb eszköz, ami a kutyák és macskák mindennapjait szebbé teheti. Az eddigi nyílt napok jelentősen erősítették a látogatók és a telep közötti kapcsolatot, egyre többen vesznek részt az eseményeken, ezzel segítve a gondozott állatok életének gazdagítását.

Jótékonysági kutyafotózás a Miskolci Állategészségügyi Telepen

A telep ezen a napon jótékonysági kutyafotózást is szervez, amelynek célja, hogy a befolyt összegből speciális nyakörveket vásároljanak, növelve a biztonságot a sétáltatások során. A programra minden gazdit és kedvencét szeretettel várják: a résztvevők kutyájukról két profi fényképet kapnak emlékbe, amelyeket e-mailben küldenek el.

A részvétel regisztrációhoz kötött, a helyek száma korlátozott. Jelentkezni az [email protected] e-mail címen lehet. A szervezők minden állatbarátot bátorítanak, hogy csatlakozzon, és támogassa a telep munkáját.

A gazdira váró állatok fotói és adatai a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. honlapján és a telep Facebook-oldalán is elérhetők, így minden érdeklődő könnyedén tájékozódhat, hogy melyik kedvenc várhat rá a családi örökbefogadásra.

