37 perce
Egy nap, ami mind a négylábúaknak, mind a látogatóknak örömet hoz – Jótékonysági kutyafotózás Miskolcon!
A 239. Nyílt nap keretében a gazdira váró állatokkal ismerkedhetünk, simogathatjuk őket, és részt vehetünk egy különleges jótékonysági kutyafotózáson. A Miskolci Állategészségügyi Telep november 1-jén ismét megnyitja kapuit a látogatók előtt.
November első szombatján, 2025. november 1-jén 10:00 és 14:00 óra között kerül megrendezésre a 239. Nyílt nap a Miskolci Állategészségügyi Telepen. A telep munkatársai szeretettel várják a látogatókat, akik lehetőséget kapnak arra, hogy egy felemelő, simogatással egybekötött sétán ismerkedjenek meg a gondozott négylábúakkal. A program minden állatbarát számára felejthetetlen élményt ígér.
A tapasztalatok szerint az állatoknak a látogatók figyelme, szeretete és törődése rendkívül sokat jelent: a séta, a simogatás és a fülvakargatás egyaránt hozzájárul a kedvencek fejlődéséhez, miközben a látogatók számára is maradandó élményt nyújt. A Nyílt nap különleges alkalmat kínál azoknak is, akik hosszú távon vállalnának felelősséget egy állat iránt, hiszen az örökbefogadás folyamatát is el lehet indítani az esemény során.
Emellett a telep örömmel fogad mindenféle adományt, legyen az:
- régi törölköző,
- rongy,
- edény,
- fagyasztott hús,
- rizs,
- játék,
- nyakörv vagy
bármilyen egyéb eszköz, ami a kutyák és macskák mindennapjait szebbé teheti. Az eddigi nyílt napok jelentősen erősítették a látogatók és a telep közötti kapcsolatot, egyre többen vesznek részt az eseményeken, ezzel segítve a gondozott állatok életének gazdagítását.
Jótékonysági kutyafotózás a Miskolci Állategészségügyi Telepen
A telep ezen a napon jótékonysági kutyafotózást is szervez, amelynek célja, hogy a befolyt összegből speciális nyakörveket vásároljanak, növelve a biztonságot a sétáltatások során. A programra minden gazdit és kedvencét szeretettel várják: a résztvevők kutyájukról két profi fényképet kapnak emlékbe, amelyeket e-mailben küldenek el.
A részvétel regisztrációhoz kötött, a helyek száma korlátozott. Jelentkezni az [email protected] e-mail címen lehet. A szervezők minden állatbarátot bátorítanak, hogy csatlakozzon, és támogassa a telep munkáját.
A gazdira váró állatok fotói és adatai a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. honlapján és a telep Facebook-oldalán is elérhetők, így minden érdeklődő könnyedén tájékozódhat, hogy melyik kedvenc várhat rá a családi örökbefogadásra.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Hihetetlen, mit művelnek most az állatok a Bükkben és a Zemplénben – így készülnek a kemény télre!
A régiek ennyiből tudták, mikor jön az első hó! Ha meglátod a jeleket, készítsd a seprűt, lapátot!
Így marad sokáig szép a krizantém – szakértői tanácsok mindenszentek előtt (fotókkal, videóval)
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!