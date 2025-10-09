Mondja a kőkemény anyagiakat a miskolci ingatlanos, elárulta, mi megy most a helyi albérletpiacon

A miskolci albérletek árai egyelőre, úgy tűnik, nem reagáltak a szeptember elsején elinduló 3 százalékos hitelre, illetve az egyetemisták megérkezésével várható nagyobb keresletre sem.

A miskolci albérletek árairól Nagy-Hankó Krisztina ingatlanértékesítő beszélt

Forrás: Nagy-Hankó Krisztina

Sem hirtelen áremelkedést, sem visszaesést nem mutatnak az albérleti díjak még

- mondja el kérdésünkre Nagy-Hankó Krisztina, a Demeter Ingatlanközpont Miskolc ingatlanértékesítője.

Tavaly szeptemberhez képest a statisztikai adatok szerint országosan 5,5 százalékkal nőttek az albérletárak a vidéki egyetemi városokban, ami Miskolcot is érintette. Ez egy inflációkövető emelkedés, és nem jelent számottevő összeget az albérleti díjban

– teszi hozzá.

A miskolci albérletek iránt nőt a kereslet

„Jellemző egyébként, hogy szeptember-október hónapban megugrik az albérletek iránti kereslet az egyetemisták körében, hiszen ebben az időszakban derül ki, hogy kaptak-e kollégiumi elhelyezést, illetve a külföldi diákok is ilyenkor érkeznek meg. A lakhatást viszonylag gyorsan meg kell oldani, így ebben az időszakban jelentős az érdeklődés. A város azon részeiben, amelyet kedvelnek az egyetemisták - az intézmény közelsége, vagy a jó infrastruktúra miatt - hamar elkelnek a lakások” – hangsúlyozza a ingatlanértékesítő.