Mondja a kőkemény anyagiakat a miskolci ingatlanos, elárulta, mi megy most a helyi albérletpiacon
Miskolcon az egyetem elindulása minden évben nagy felbolydulást okoz az albérletpiacon, ebben az évben, úgy tűnik, óvatosabbak voltak a lakástulajdonosok. A miskolci albérletek árai a tavalyihoz képest nem változtak ugyanis számottevően a szakember szerint.
Megfizethetőek a miskolci albérletek?
A miskolci albérletek árai egyelőre, úgy tűnik, nem reagáltak a szeptember elsején elinduló 3 százalékos hitelre, illetve az egyetemisták megérkezésével várható nagyobb keresletre sem.
Sem hirtelen áremelkedést, sem visszaesést nem mutatnak az albérleti díjak még
- mondja el kérdésünkre Nagy-Hankó Krisztina, a Demeter Ingatlanközpont Miskolc ingatlanértékesítője.
Tavaly szeptemberhez képest a statisztikai adatok szerint országosan 5,5 százalékkal nőttek az albérletárak a vidéki egyetemi városokban, ami Miskolcot is érintette. Ez egy inflációkövető emelkedés, és nem jelent számottevő összeget az albérleti díjban
– teszi hozzá.
A miskolci albérletek iránt nőt a kereslet
„Jellemző egyébként, hogy szeptember-október hónapban megugrik az albérletek iránti kereslet az egyetemisták körében, hiszen ebben az időszakban derül ki, hogy kaptak-e kollégiumi elhelyezést, illetve a külföldi diákok is ilyenkor érkeznek meg. A lakhatást viszonylag gyorsan meg kell oldani, így ebben az időszakban jelentős az érdeklődés. A város azon részeiben, amelyet kedvelnek az egyetemisták - az intézmény közelsége, vagy a jó infrastruktúra miatt - hamar elkelnek a lakások” – hangsúlyozza a ingatlanértékesítő.
Az ingatlan felszereltsége és állapota sokat számít
A szakembertől azt is megtudtuk, hogy a tulajdonosok az árakat a kereslethez igazítják. Egy átlagos kétszobás avasi panellakás bérleti díja így 120-130 ezer forint/hó is lehet. Ennél olcsóbbat és drágábbat is találunk a piacon, de persze az ár függ az ingatlan felszereltségétől és állapotától is.
80 ezerért és 250 ezerért is találhatunk ingatlant
Egy szépen felújított, gépesített, bútorozott albérletért akár 150-160 ezer forintot is elkérhetnek havonta. Természetesen ezen felül értendő a rezsi és a közös költség egy társasház esetében. De találunk 250 ezer forintos áron is kiadó lakást, amely néhány éve épült lakóparki ingatlanban található. Egy régebbi téglaépítésű négyemeletes ház garzonlakása azonban - ahová egy személy vagy egy pár be tud költözni - már 80-90 ezer forintos havi díjért kivehető
– hívja fel a figyelmet a szakember, majd hozzáteszi, hogy a szeptember elsején az Otthon Start Program keretében elinduló 3 százalékos hitel hatása csak év vége felé érezhető majd.
