1 órája

Ne lepődjön meg, ha pénteken minden sarkon rendőrt lát Miskolc belvárosában - videó

Készenléti rendőrök és Járatseriffek mindenhol. Nagyszabású közbiztonsági akcióra készül pénteken Miskolc városvezetése.

Ellepik a rendőrök a belvárost pénteken: erre készül Miskolc városvezetése

Forrás: MW

A rendőrség, a készenléti egységek és a közterület-felügyelet kiemelt jelenléttel vonul fel a belváros több pontján, hogy növeljék a biztonságot és visszaszorítsák a szabálysértéseket. Nagyszabású közbiztonsági akcióra készül pénteken Miskolc városvezetése – hangzott el a csütörtöki közgyűlésen.

Miskolc városvezetése
Miskolc városvezetése nagyszabású közbiztonság javító akcióra készül pénteken Forrás:  Facebook

A városvezetés célja, hogy láthatóbb rendőri jelenlétet biztosítson a forgalmasabb területeken, és ezzel is erősítse a miskolciak biztonságérzetét. Az akcióban járatseriffek és a készenléti rendőrség egységei is részt vesznek majd.

Miskolc városvezetése sok közérdekű kérdésre válaszolt a zárt ülés után

A közgyűlés zárt ülése után közérdekű bejelentésekkel folytatódott a tanácskozás, több témát is érintettek a képviselők:

  • A Miskolci Nemzeti Színház épületéről eltűnt stukkókkal kapcsolatban Bartha György Imre érdeklődött. Tóth-Szántai József polgármester elmondta: mivel műemléképületről van szó, a javítás költséges, de a város dolgozik a megoldáson és egyeztetnek folyamatosan a színház direktorával a kérdésben.
  • Klímasemleges város program: Miskolc Budapesttel és Pécssel közösen pályázott az uniós „100 klímasemleges város” kezdeményezésbe. Hamarosan Pécs polgármestere is Miskolcra látogat, hogy a részletekről egyeztessenek.
  • Barlangfürdő: folyamatban van a felújítás közbeszerzése. A polgármester szerint a városvezetés mindent megtesz, hogy a sikeres eljárás után mielőbb elindulhasson a beruházás. Az adományokból összegyűlt pénzösszeg rendelkezésre áll egy kincstári számlán, és kizárólag erre a célra fordítható.
  • Kóbor kutyák a külterületen: Deák-Bárdos Mihály képviselő arról számolt be, hogy több kutyatámadás is történt az utóbbi időben, például a Marosszerdahelyi utca környékén. A polgármester a felelős állattartást tartja a legfontosabbnak, ugyanakkor jelezte, hogy egyeztetnek a Lyukó Tappancsai Állatvédő Egyesülettel és a rendészettel is.
  • Illegális hulladéklerakás: a Hatodik utcánál lerakott törmeléket a lomtalanítási program keretében még októberben elszállítják.
  • Temetők rendje: mindenszentek előtt az önkormányzati és a nem önkormányzati temetők takarítása is folyamatban van, noha utóbbi nem lenne a városvezetés kötelessége, de megteszik, mert fontosnak tartják a temetők tisztaságát.

Ülésezik Miskolc Város közgyűlése

Fotók: Vajda János

Villámrajtaütés volt a napokban

Egy csoport fiatal vasárnap hajnalban próbált „szórakozni” Miskolc belvárosában – nem épp békés módon. A hangos szóváltások, randalírozás és közterületi rendzavarás azonban nem maradt sokáig következmények nélkül. A rendőrök és a rendészek két perccel a riasztás után már a helyszínen intézkedtek, amiről fotó is készült.

A Miskolci Közgyűlés ülése továbbra is tart, a fejleményekről később újabb részletekkel frissítjük cikkünket.

