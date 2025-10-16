Ne lepődjön meg, ha pénteken minden sarkon rendőrt lát Miskolc belvárosában - videó

A rendőrség, a készenléti egységek és a közterület-felügyelet kiemelt jelenléttel vonul fel a belváros több pontján, hogy növeljék a biztonságot és visszaszorítsák a szabálysértéseket. Nagyszabású közbiztonsági akcióra készül pénteken Miskolc városvezetése – hangzott el a csütörtöki közgyűlésen.

Miskolc városvezetése nagyszabású közbiztonság javító akcióra készül pénteken Forrás: Facebook

A városvezetés célja, hogy láthatóbb rendőri jelenlétet biztosítson a forgalmasabb területeken, és ezzel is erősítse a miskolciak biztonságérzetét. Az akcióban járatseriffek és a készenléti rendőrség egységei is részt vesznek majd.

A közgyűlés zárt ülése után közérdekű bejelentésekkel folytatódott a tanácskozás, több témát is érintettek a képviselők: