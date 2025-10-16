1 órája
35 év után húzta le a rolót egy miskolci üzlet
Újra lezárult egy korszak. Több mint három évtized után bezárt egy miskolci, belvárosi üzlet. Bár a bolt ajtaját már bezárják, a történet ezzel még nem ér véget.
Október 15-én végleg lehúzta a rolót a Széchenyi utcai XERO fénymásolószalon. A miskolciak jól ismerik a helyet. Évtizedeken át itt készült rengeteg vizsgadolgozat, beadandó, önéletrajz vagy akár színes plakát. A bolt azonban most búcsút int, ám a cég maga nem tűnik el teljesen a város életéből.
A miskolci üzlet, amihez generációk kötődtek
A XERO Kft. közel 35 éven át működött a város szívében, a Széchenyi utcán. A diákok, tanárok, kisvállalkozók és irodai dolgozók mind jól ismerték az üzletet, ahol mindig segítőkész kiszolgálás és a frissen nyomott papír illata fogadta a betérőket.
A tulajdonosok közleményben tudatták, hogy 2025. október 15-én végleg bezárták a fénymásolószalont. A döntés mögött a megváltozott idők állnak: a digitalizáció, a költségek növekedése és az online megoldások terjedése mellett egyre nehezebb volt fenntartani a hagyományos üzletet.
Ugyanakkor a cég nem szűnik meg. A jövőben futárszolgálattal, nagyobb mennyiségű nyomtatási megrendelésekkel, valamint nyomtató- és fénymásológép-értékesítéssel, bérbeadással és szervizzel foglalkoznak tovább.
Korszakok érnek véget
Köszönjük eddigi bizalmukat és együttműködésüket
– zárta búcsúüzenetét a XERO csapata. A hozzászólók szomorúan vették tudomásul, hogy egy jól ismert hely már nem várja őket.
Mint a videótéka, elment felette a világ
– fogalmazott valaki. Néhány hónappal ezelőtt a változó világ és a technológiai fejlődés elérte a Bíbor fotólabort is, az is elbúcsúzott a vásárlóitól. Úgy tűnik tehát, hogy a digitalizáció a a vásárlási szokásainkat is átalakította.
