Bezárt

1 órája

35 év után húzta le a rolót egy miskolci üzlet

Újra lezárult egy korszak. Több mint három évtized után bezárt egy miskolci, belvárosi üzlet. Bár a bolt ajtaját már bezárják, a történet ezzel még nem ér véget.

Boon.hu

Október 15-én végleg lehúzta a rolót a Széchenyi utcai XERO fénymásolószalon. A miskolciak jól ismerik a helyet. Évtizedeken át itt készült rengeteg vizsgadolgozat, beadandó, önéletrajz vagy akár színes plakát. A bolt azonban most búcsút int, ám a cég maga nem tűnik el teljesen a város életéből.

Bezár egy miskolci üzlet
Bezár egy üzlet Miskolcon
Forrás: Xero Kft.

A miskolci üzlet, amihez generációk kötődtek

A XERO Kft. közel 35 éven át működött a város szívében, a Széchenyi utcán. A diákok, tanárok, kisvállalkozók és irodai dolgozók mind jól ismerték az üzletet, ahol mindig segítőkész kiszolgálás és a frissen nyomott papír illata fogadta a betérőket.

A tulajdonosok közleményben tudatták, hogy 2025. október 15-én végleg bezárták a fénymásolószalont. A döntés mögött a megváltozott idők állnak: a digitalizáció, a költségek növekedése és az online megoldások terjedése mellett egyre nehezebb volt fenntartani a hagyományos üzletet.

Ugyanakkor a cég nem szűnik meg. A jövőben futárszolgálattal, nagyobb mennyiségű nyomtatási megrendelésekkel, valamint nyomtató- és fénymásológép-értékesítéssel, bérbeadással és szervizzel foglalkoznak tovább.

Korszakok érnek véget

Köszönjük eddigi bizalmukat és együttműködésüket 

– zárta búcsúüzenetét a XERO csapata. A hozzászólók szomorúan vették tudomásul, hogy egy jól ismert hely már nem várja őket. 

Mint a videótéka, elment felette a világ

 – fogalmazott valaki. Néhány hónappal ezelőtt a változó világ és a technológiai fejlődés elérte a Bíbor fotólabort is, az is elbúcsúzott a vásárlóitól. Úgy tűnik tehát, hogy a digitalizáció a a vásárlási szokásainkat is átalakította.

 

