Váratlanul bezárt a Szinvapark egyik legnagyobb üzlete – óriási kérdés, mi lesz a helyén

A napokban végleg bezárta kapuit a miskolci Szinvapark Bevásárlóközpont egyik legismertebb üzlete a Hervis sportáruház. Bár a korábbi években többször is tartottak leárazásokat és kiárusításokat, ezúttal nem átmeneti készletkisöprésről volt szó, a hatalmas alapterületű bolt kiürült.

Bezárt a miskolci Szinvaparkban a hatalmas sportáruház

Forrás: Facebook

Ezúttal tényleg vége: Miskolcon kiürült a sportbolt

A Hervis hosszú ideje meghatározó része volt a miskolci Szinvaparknak. Sokak számára ez volt az első hely, ahová sportfelszerelésért, túraruházatért vagy cipőért betértek. Bár az utóbbi hetekben megjelentek a „Kiárusítás!” feliratok, a vásárlók többsége nem tulajdonított nagy jelentőséget nekik, hiszen korábban is voltak hasonló akciók. Most azonban már nincs kétség, a Hervis bezárt.

Miskolcon még marad egy üzlete a cégcsoportnak, a Park Centerben.

Na de érkezik a mindenkit foglalkoztató kérdés, mi lesz a hatalmas alapterületű üzlet helyén?

A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!