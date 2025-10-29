október 29., szerda

Helyi közélet

1 órája

Váratlanul bezárt a Szinvapark egyik legnagyobb üzlete – óriási kérdés, mi lesz a helyén

Sokan csak egy újabb akciónak hitték, amikor megjelentek a kiárusítás táblái. A miskolci bevásárlóközpont egyik legnagyobb üzletében azonban most valóban nagy fordulat történt.

Boon.hu
Váratlanul bezárt a Szinvapark egyik legnagyobb üzlete – óriási kérdés, mi lesz a helyén

Egy szomorú A/4-es papírlap hirdeti a véget

Forrás: Facebook

A napokban végleg bezárta kapuit a miskolci Szinvapark Bevásárlóközpont egyik legismertebb üzlete a Hervis sportáruház. Bár a korábbi években többször is tartottak leárazásokat és kiárusításokat, ezúttal nem átmeneti készletkisöprésről volt szó, a hatalmas alapterületű bolt kiürült.

miskolc, szinvapark, hervis
Bezárt a miskolci Szinvaparkban a hatalmas sportáruház
Forrás:  Facebook

Ezúttal tényleg vége: Miskolcon kiürült a sportbolt

A Hervis hosszú ideje meghatározó része volt a miskolci Szinvaparknak. Sokak számára ez volt az első hely, ahová sportfelszerelésért, túraruházatért vagy cipőért betértek. Bár az utóbbi hetekben megjelentek a „Kiárusítás!” feliratok, a vásárlók többsége nem tulajdonított nagy jelentőséget nekik, hiszen korábban is voltak hasonló akciók. Most azonban már nincs kétség, a Hervis bezárt.

Miskolcon még marad egy üzlete a cégcsoportnak, a Park Centerben.

Na de érkezik a mindenkit foglalkoztató kérdés, mi lesz a hatalmas alapterületű üzlet helyén?

