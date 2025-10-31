„Mi a közös Miskolcban, Barcelonában, Melbourne-ben, New Yorkban, Dublinban, Firenzében, Buenos Airesben és Montrealban?”

Miskolc sportja – immár egy évtizede így nevezzük, nevezik a kama játékot, ami elsősorban az előző század hetvenes-nyolcvanas éveiben volt népszerű és elterjedt. Mint mára kiderült, világszinten rendkívül ritka, hogy egy város vagy tartomány sajátjának tekinthető sporttal rendelkezzen. A borsodi megyeszékhely ebbe a szűk elitbe tartozik.

„Miskolc sportja”: az évek óta megszokottá vált nyári népkerti Kamaszerda programjában

Fotó: Jáborcsik Bence / Forrás: utanamsracok.blogspot.com

Miskolc sportja a határon túl is hódít

A Labda az erszényben mottójú sorozat immár 57. részében az erszénylabda, azaz „Miskolc sportja” történetének újabb fejezetét publikálta nemrég az Utánam, srácok! című (azaz az 1970-es évekbeli népszerű tévésorozat és regény címét továbbörökítő) blog. A helytörténeti-várostörténeti kutatásokkal foglalkozó civil aktivisták weboldalán rendre dokumentálják a kama játék, ennek a helyi, méghozzá vasgyári eredetű labdás csapatsportnak múltbeli és jelenkori históriáját, a játék életben tartásának eseményeit. Így legfrissebben épp annak kapcsán tettek közzé egy posztot, hogy a miskolci kamázók öntevékeny csapata egy nemzetközi program keretében a hétvégén Lengyelországban járt, hogy Wroclawban, az ottani partneregyesület és a többi határon túli (szlovák, román, szerb) tagjaival megismertesse, népszerűsítse a sajátos miskolci hagyományt. Hiszen a kama, ha egyszer talán meghódítja a világot, mindenhol tudni fogják, hogy Magyarországról, Borsodból, Miskolcról ered!