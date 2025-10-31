37 perce
„Mi a közös Miskolcban, Barcelonában, Melbourne-ben, New Yorkban, Dublinban, Firenzében, Buenos Airesben és Montrealban?”
Szóval miben hasonlít egymásra a borsodi megyeszékhely és a világ még fél tucatnyi közismert nagyvárosa? Ahogy létezik „Miskolc sportja”, úgy az említett többi metropolisnak is van saját, helyi játéka. De ez igazi ritkaság.
Miskolc sportja – immár egy évtizede így nevezzük, nevezik a kama játékot, ami elsősorban az előző század hetvenes-nyolcvanas éveiben volt népszerű és elterjedt. Mint mára kiderült, világszinten rendkívül ritka, hogy egy város vagy tartomány sajátjának tekinthető sporttal rendelkezzen. A borsodi megyeszékhely ebbe a szűk elitbe tartozik.
A Labda az erszényben mottójú sorozat immár 57. részében az erszénylabda, azaz „Miskolc sportja” történetének újabb fejezetét publikálta nemrég az Utánam, srácok! című (azaz az 1970-es évekbeli népszerű tévésorozat és regény címét továbbörökítő) blog. A helytörténeti-várostörténeti kutatásokkal foglalkozó civil aktivisták weboldalán rendre dokumentálják a kama játék, ennek a helyi, méghozzá vasgyári eredetű labdás csapatsportnak múltbeli és jelenkori históriáját, a játék életben tartásának eseményeit. Így legfrissebben épp annak kapcsán tettek közzé egy posztot, hogy a miskolci kamázók öntevékeny csapata egy nemzetközi program keretében a hétvégén Lengyelországban járt, hogy Wroclawban, az ottani partneregyesület és a többi határon túli (szlovák, román, szerb) tagjaival megismertesse, népszerűsítse a sajátos miskolci hagyományt. Hiszen a kama, ha egyszer talán meghódítja a világot, mindenhol tudni fogják, hogy Magyarországról, Borsodból, Miskolcról ered!
Az US-blogon az aktuális poszt címe nem akármilyen figyelemfelkeltő:
Mi a közös Miskolcban, Barcelonában, Melbourne-ben, New Yorkban, Dublinban, Firenzében, Buenos Airesben és Montrealban?
Vélhetően kevesen tudnák kapásból rávágni a választ... legyenek bár a nagyvilág kultúrtörténetnek oly jó ismerői, de még akár olyan miskolciak, a mai 40-50-60-as korosztályokból, akik anno, tizenéves korukban maguk is űzték a kamát. Merthogy, mint ismeretes, ez a játék az 1950-es évek végétől, majd a 60-70-as évektől terjedt el a borsodi megyeszékhelyen, a Vasgyár városrészből kiindulva, sorra „megfertőzve” a lakótelepek diáktársadalmát.
Mi a közös (mármint a felsorolt nagyvárosokban)? – teszi fel tehát a kérdést a helytörténeti természetű bejegyzés, és máris megadja a fentiek folytán immár nem váratlan választ: mindnek van saját sportja! Vagyis egy olyan csapatjáték/sport kötődik hozzájuk – olvashatjuk –, amely onnan származik, onnan indult, ott alkották meg a szabályait, és/vagy az adott város (vagy környéke, régiója) számít a játék központjának, otthonának.
Hogy a poszt további megállapításait idézzük: „Az a tény, hogy a kama vagy erszénylabda játékot csak városunkban, Miskolcon, illetve a környékén ismerték, játszották, teszi azt igazán különlegessé. Miskolc persze nem az egyetlen olyan város a világon, ahol kialakult egy sport/játék, mégis csekély számú ilyen esetről tudunk, mindössze néhány tucat lehet ezeknek a száma! Közülük némelyik hasonlóan szűk körben ismert (amely nem, vagy alig terjedt tovább az adott városon, régión túlra), más esetekben egyik-másik – mára jól ismert és a kialakulásától, hivatalos szabálykönyvbe foglalásától messzire jutva – világszerte népszerű, professzionalizálódott sporttá tudott fejlődni.”
Sheffieldtől Buenos Airesig tekintélyes, de rövid a névsor
A téma elsőszámú kutatója, Darázs Richárd kulturális antropológus az alábbi listát állította össze mindazon fellelt településekről, amelyek, úgymond, saját sporttal, azaz valamely sportág kiindulópontjának, születési helyének dicsőségével rendelkeznek. A végére pedig a szintén idézendő összefoglalást adta a miskolci kapcsolódásról:
- Sheffield: a modern futball/labdarúgás bölcsője, 1857-ben alakult meg az első klub és ekkorra datálható az első szabálykönyv is
- Rugby: a XIX. század elején alakult ki a rögbi játék, mely éppen arról a városról kapta elnevezését
- Montreal: a jégkorong/hoki szabályait az 1870-es években fektetették le
- Springfield: itt jött létre 1891-ben a kosárlabda sportág egy testnevelő kezdeményezésére
- New York: a baseball játék kifejlődése, első hivatalos szabályleírása is e városhoz kötődik (a XIX. század közepe-táján)
- New York (Harlem): az „utcai kosárlabda”, azaz street ball a XIX. század elején indult New York Harlem negyedéből
- London: a krikett kialakulása Dél-Angliához kötődik, Sussex és Kent megyékből indult, majd London lett a központ (itt dolgozták ki a szabályokat, és itt működik a sport otthonának számító Lord’s Cricket Ground is), azaz streetball a XIX. század elején indult New York Harlem negyedéből
- Firenze: a calcio storico egy brutális középkori eredeti labdajáték otthona, melyet ma is játszanak a városban
- Barcelona: a futvolei català (katalán láb-röplabda) a '70-es években fejlődött ki, jellemzően strandjáték, mely a röplabda és a foci elemeit ötvözi
- Barcelona: a voleibol català egy sajátos röplabdaszerű strandjáték, mely a múlt század közepén fejlődött ki
- Bern kanton: az ősi falusi csapatjáték, a hornussen, amely egyfajta fura golf- és még furább baseball-keverék, Bern környékéhez kötődik
- Dublin: az ír foci/Gaelic football (egyfajta kézzel és lábbal is űzött foci) központja, ahol a legnagyobb, központi stadion is található (több mint 80.000 férőhellyel!); a játék őshazája a Dublinhoz közeli Thurles (1884)
- Dublin: a hurling (husángolás, egy gyeplabda-szerű csapatjáték) egy szintén kelta eredetű hagyományos játék, mely szintén az 1884-es GAA-hoz és a dublini Croke Park stadionhoz kötődik
- Melbourne: az ausztrál futball (AFL) szintén a XIX. században alakult ki (némileg a rögbihez és az amerikafocihoz hasonló csapatsport, amit szintén tojáslabdával játszanak); hazája Mellbourne, és máig is ez a sport központja
- Montreal: a lacrosse az észak-amerikai indiánok ősi játékaira vezethető vissza, majd a modern lacrosse bölcsője Montreal lett a 1850-60-as években (első klub és szabályzat létrehozása)
- Buenos Aires: a pato, Argentína nemzeti sportja Buenos Aires környékén alakult ki, ez a város (és környéké) számít a lovaspóló és a kosárlabda elemeit tartalmazó játék központjának
Összegezve az eddigieket: Miskolc is felkerült egy különleges világtérképre, olyan csapatsportok közé, amelyek jellemzően egy városhoz, régióhoz kötődve alakultak ki. Az ilyen játékok egy része mára világszerte ismert népszerű sporttá nőtte ki magát, míg másik regionális szinten maradtak. A kama vagy erszénylabda Miskolc sportja, amely majdnem eltűnt a 2000-as évekre!
Érdekességként még jegyezzük meg, a kamázást az 1960-as években a diósgyőri-vasgyári 17-es fiúiskolába járó diákként többek között olyan később ismertté vált miskolciak űzték, mint Káli Sándor polgármester (2002-2010), Pataky Attila rockénekes vagy Tatár György válogatott labdarúgó.
