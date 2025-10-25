Teljesen kipakolták a miskolci belváros egykor kedvelt üzletét

Augusztusban bezárt a belvárosi Spar, és azóta csak a találgatások maradtak, hogy lesz-e valami a helyén, és ha igen, akkor mi. A miskolci főutca egyik legforgalmasabb pontján néhány hete ismét mozgolódás volt, sokan azt hitték, az egykori Spar helyiségében már zajlanak az előkészületek egy új bolt nyitásához.

Szinte felismerhetetlen üresen a miskolci főutca egykor élelmiszer-üzlete

Forrás: Facebook/Miskolc MOST!

Valami történik Miskolcon a Pátria-tömbnél

Akkor a boon.hu kiderítette, hogy nem az egykori élelmiszer-üzletet újítják, hanem a Pátria-tömb kap kívülről egy frissítést. Akkor arról is beszámoltunk, hogy minden felszerelés ott van az üzletben. Az üres polcok, pultok, sőt még a MOHU automata is. Azóta viszont valóban üres lett a tér. A napokban teljesen kipakolták a helyet.