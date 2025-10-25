október 25., szombat

Mi lesz vele?

1 órája

Teljesen kipakolták a miskolci belváros egykor kedvelt üzletét

Címkék#bezárt#belváros#boltbezárás#Miskolc

Valami készül a Széchenyi utcán? Az egykori Spar helyisége üres, miközben a Pátria homlokzatát festik. Vajon új bérlő költözik a miskolci belváros ikonikus épületébe?

Boon.hu
Teljesen kipakolták a miskolci belváros egykor kedvelt üzletét

Szomorú látvány az üresség, a környékbeliek bíznak abban, hogy új bérlő érkezhet

Forrás: Facebook/Miskolc MOST!

Augusztusban bezárt a belvárosi Spar, és azóta csak a találgatások maradtak, hogy lesz-e valami a helyén, és ha igen, akkor mi. A miskolci főutca egyik legforgalmasabb pontján néhány hete ismét mozgolódás volt, sokan azt hitték, az egykori Spar helyiségében már zajlanak az előkészületek egy új bolt nyitásához.

miskolc, spar, pátria-tömb
Szinte felismerhetetlen üresen a miskolci főutca egykor élelmiszer-üzlete
Forrás: Facebook/Miskolc MOST!

Valami történik Miskolcon a Pátria-tömbnél

Akkor a boon.hu kiderítette, hogy nem az egykori élelmiszer-üzletet újítják, hanem a Pátria-tömb kap kívülről egy frissítést. Akkor arról is beszámoltunk, hogy minden felszerelés ott van az üzletben. Az üres polcok, pultok, sőt még a MOHU automata is. Azóta viszont valóban üres lett a tér. A napokban teljesen kipakolták a helyet.

Pletykák és remények: mi jöhet a Spar helyére?

A környéken sokféle verzió kering arról, mi érkezhet a kiürült helyre. Egyesek szerint egészségügyi szolgáltató, például plazmaközpont nyílhat, mások fitneszterem-bővítésről beszélnek. Biztosat még a Pátria-tömb több üzletében dolgozók sem tudtak mondani. A legtöbben továbbra is abban reménykednek, hogy ismét élelmiszerbolt nyílik a belváros szívében. Hivatalos bejelentés azonban még nincs, így marad a várakozás és a találgatás.

Mi történik a Pátriánál?

Fotók: Takács József

Mit jelentene egy új bérlő a belvárosnak?

A főutcai elhelyezkedés és a nagy alapterület miatt a volt Spar üzlethelyisége komoly értéket képvisel. Egy új bérlő érkezése nemcsak a Pátria-tömb, hanem az egész környék forgalmát fellendíthetné. Egyelőre azonban csak a homlokzat újul meg, belül pedig üresen áll az üzlet.

