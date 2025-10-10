Kiderítettük, milyen üzletek nyílnak Miskolc új bevásárlóközpontjában – itt a teljes lista és a nyitás dátuma is megvan!

Tavaly még poros placc és cirkuszi sátrak bukkantak fel néha a területen. Ma már Miskolc legújabb bevásárlóközpontja, egy modern komplexum magasodik Miskolc déli bejáratánál, az EcoFamily (volt TTL) szomszédságában. A város lakói hónapok óta figyelik, ahogy az új épület szinte gomba módra nő ki a földből, és mostanra már az utolsó simítások zajlanak.

Miskolc legújabb bevásárlóközpontja hamarosan megnyitja kapuit Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A miskolci közgyűlés még 2024 őszén tárgyalta a beruházást: ekkor hagyták jóvá a Mi-Shop névre keresztelt komplexum telepítési tervét és fejlesztési szerződését. A projektet kiemelt fejlesztési övezetté nyilvánították, így a régészeti feltárások is rekordgyorsasággal zajlottak le. A Herman Ottó Múzeum Régészeti Osztálya akkor humorosan úgy fogalmazott:

Felfestették az új játékterünket. A cirkusznak vége...

A bejegyzés mögött azonban komoly bejelentés állt: egy teljesen új miskolci bevásárlóközpont épül a város kapujában.