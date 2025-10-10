52 perce
Kiderítettük, milyen üzletek nyílnak Miskolc új bevásárlóközpontjában – itt a teljes lista és a nyitás dátuma is megvan!
Egy év alatt teljesen megváltozott a Pesti út látképe. Ahol tavaly még időnként cirkuszi sátrak álltak, ma már Miskolc legújabb bevásárlóközpontja várja, hogy megnyissa kapuit. Megszereztük a legfrissebb információkat arról, mikor nyit és milyen üzletek költöznek be az új komplexumba.
Már nem kell sokat várni és bevehető a modern komplexum a Pesti úton
Fotó: Takács Joci
Tavaly még poros placc és cirkuszi sátrak bukkantak fel néha a területen. Ma már Miskolc legújabb bevásárlóközpontja, egy modern komplexum magasodik Miskolc déli bejáratánál, az EcoFamily (volt TTL) szomszédságában. A város lakói hónapok óta figyelik, ahogy az új épület szinte gomba módra nő ki a földből, és mostanra már az utolsó simítások zajlanak.
A miskolci közgyűlés még 2024 őszén tárgyalta a beruházást: ekkor hagyták jóvá a Mi-Shop névre keresztelt komplexum telepítési tervét és fejlesztési szerződését. A projektet kiemelt fejlesztési övezetté nyilvánították, így a régészeti feltárások is rekordgyorsasággal zajlottak le. A Herman Ottó Múzeum Régészeti Osztálya akkor humorosan úgy fogalmazott:
Felfestették az új játékterünket. A cirkusznak vége...
A bejegyzés mögött azonban komoly bejelentés állt: egy teljesen új miskolci bevásárlóközpont épül a város kapujában.
Ennek nagyon sokan tapsolni fognak: tudjuk, melyik az első beköltöző üzlet az új miskolci bevásárlóközpontba - képek, videó
Hónapról hónapra nőtt ki a földből
2025 elején már álltak a falak, tavaszra megjelent a tetőszerkezet, nyárra pedig szinte teljesen elkészült a modern épületegyüttes. A városlakók közül sokan találgatták, mi lesz a végeredmény, és vajon milyen üzletek várják majd a vásárlókat.
A fejlesztés sebessége még a szakmabelieket is meglepte – ma már nem pusztán egy építkezésről van szó, hanem Miskolc új városi találkozóhelyéről.
Most először: részletek a nyitásról és az üzletekről
A titok mostanra lelepleződött. Meixner Károly építésvezető a napokban elárulta, hogy a komplexum már a használatbavételi eljárás szakaszában jár, ami azt jelenti, hogy a nyitás már tényleg a küszöbön áll.
A jelenlegi ütemterv szerint 2025 novemberében nyitja meg kapuit a Pesti úti bevásárlóközpont.
Utolsó simítások Miskolc új bevásárlóközpontjánFotók: Takács Joci
És hogy kik költöznek be? A már korábban bejelentett Top Dog mellett több ismert üzletlánc is helyet kap az új miskolci központban:
- Rossmann,
- Háda,
- Benu Gyógyszertár,
- valamint a Sinsay, a népszerű divatmárka.
A kombináció sokatmondó: drogéria, divat, gyógyszertár és outlet – vagyis minden, ami egy modern, mindennapi bevásárlóhelyhez kell.
Miskolc legújabb bevásárlóközpontja új kedvenc hely lehet
A Pesti úti központ egyszerre lesz kényelmes bevásárlóhely és közösségi tér, hiszen tágas parkoló, modern homlokzat, családbarát környezet és vendéglátóegységek is várják majd az érkezőket.
A lokáció tökéletes: Miskolc déli bejárata, könnyű megközelíthetőség, parkolóhelyek és forgalmas útvonal – mindez garancia arra, hogy a város új kedvenc találkozóhelye születik meg itt.
Az építkezés szinte a végéhez közeledik, és ha minden a tervek szerint halad, néhány héten belül birtokba is vehetik a vásárlók Miskolc legújabb, modern bevásárlóközpontját.
