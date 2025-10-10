október 10., péntek

Gedeon névnap

14°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egy év alatt csoda történt a Pesti úton

30 perce

Kiderítettük milyen üzletek nyílnak Miskolc új bevásárlóközpontjában – itt a teljes lista és a nyitás dátuma is megvan!

Címkék#Pesti út#BENU Gyógyszertár#Miskolc#Rossmann#új#bevásárlóközpont

Egy év alatt teljesen megváltozott a Pesti út látképe. Ahol tavaly még időnként cirkuszi sátrak álltak, ma már Miskolc legújabb bevásárlóközpontja várja, hogy megnyissa kapuit. Megszereztük a legfrissebb információkat arról, mikor nyit és milyen üzletek költöznek be az új komplexumba.

Bahor-Juhász Ágnes
Kiderítettük milyen üzletek nyílnak Miskolc új bevásárlóközpontjában – itt a teljes lista és a nyitás dátuma is megvan!

Már nem kell sokat várni és bevehető a modern komplexum a Pesti úton

Fotó: Takács Joci

Tavaly még poros placc és cirkuszi sátrak bukkantak fel néha a területen. Ma már Miskolc legújabb bevásárlóközpontja, egy modern komplexum magasodik Miskolc déli bejáratánál, az EcoFamily (volt TTL) szomszédságában. A város lakói hónapok óta figyelik, ahogy az új épület szinte gomba módra nő ki a földből, és mostanra már az utolsó simítások zajlanak.

Miskolc legújabb bevásárlóközpontja
Miskolc legújabb bevásárlóközpontja hamarosan megnyitja kapuit Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A miskolci közgyűlés még 2024 őszén tárgyalta a beruházást: ekkor hagyták jóvá a Mi-Shop névre keresztelt komplexum telepítési tervét és fejlesztési szerződését. A projektet kiemelt fejlesztési övezetté nyilvánították, így a régészeti feltárások is rekordgyorsasággal zajlottak le. A Herman Ottó Múzeum Régészeti Osztálya akkor humorosan úgy fogalmazott:

Felfestették az új játékterünket. A cirkusznak vége...

A bejegyzés mögött azonban komoly bejelentés állt: egy teljesen új miskolci bevásárlóközpont épül a város kapujában.

Hónapról hónapra nőtt ki a földből

2025 elején már álltak a falak, tavaszra megjelent a tetőszerkezet, nyárra pedig szinte teljesen elkészült a modern épületegyüttes. A városlakók közül sokan találgatták, mi lesz a végeredmény, és vajon milyen üzletek várják majd a vásárlókat.
A fejlesztés sebessége még a szakmabelieket is meglepte – ma már nem pusztán egy építkezésről van szó, hanem Miskolc új városi találkozóhelyéről.

Most először: részletek a nyitásról és az üzletekről

A titok mostanra lelepleződött. Meixner Károly építésvezető a napokban elárulta, hogy a komplexum már a használatbavételi eljárás szakaszában jár, ami azt jelenti, hogy a nyitás már tényleg a küszöbön áll.
A jelenlegi ütemterv szerint 2025 novemberében nyitja meg kapuit a Pesti úti bevásárlóközpont.

Utolsó simítások Miskolc új bevásárlóközpontján

Fotók: Takács Joci

És hogy kik költöznek be? A már korábban bejelentett Top Dog mellett több ismert üzletlánc is helyet kap az új miskolci központban:

  • Rossmann,
  • Háda,
  • Benu Gyógyszertár,
  • valamint a Sinsay, a népszerű divatmárka.

A kombináció sokatmondó: drogéria, divat, gyógyszertár és outlet – vagyis minden, ami egy modern, mindennapi bevásárlóhelyhez kell.

Miskolc legújabb bevásárlóközpontja új kedvenc hely lehet

A Pesti úti központ egyszerre lesz kényelmes bevásárlóhely és közösségi tér, hiszen tágas parkoló, modern homlokzat, családbarát környezet és vendéglátóegységek is várják majd az érkezőket.
A lokáció tökéletes: Miskolc déli bejárata, könnyű megközelíthetőség, parkolóhelyek és forgalmas útvonal – mindez garancia arra, hogy a város új kedvenc találkozóhelye születik meg itt.
Az építkezés szinte a végéhez közeledik, és ha minden a tervek szerint halad, néhány héten belül birtokba is vehetik a vásárlók Miskolc legújabb, modern bevásárlóközpontját.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu