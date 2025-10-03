Útlezárások sora béníthatja meg a közlekedést Miskolcon– több fontos utca is érintett!

Közlekedési információk a Miskolci Városgazda reggeli órákban kiadott tájékoztatása alapján. Mutatjuk, hol kell útlezárásokra, terelésekre számítania!

Közlekedési információk a reggeli órákban Miskolcon. Több helyen számíthatunk lezárásokra a városban (A kép illusztráció)

Fotó: Takacs Jozsef

Friss miskolci közlekedési információk

Pattantyús, Klapka György és Mendikás utcák: ivóvíz-fővezeték csere. A Pattantyús utcán félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává váltak.

Egyéb munkálatok

A városban közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak az Alföldi utca 26., Andrássy Gyula utca – Tamási Áron utca kereszteződés, Balaton utca – Velence utca kereszteződés, Baráthegyalja utca 23–25., Bánki Donát utca 1., Bezerédi utca 8., Branyiszkó utca 8., Boldog utca 11., Denevér utca 4., Dózsa György utca 30., Előhegy utca 1/A., Előhegy utca 58–72–84., Gépész utca 24., Görömbölyi utca 31., Hideg sor – Mendikás dűlő kereszteződés, Illyés Gyula utca 24., Illyés Gyula utca 30., Isaszegi utca 7/A., Kerpely Antal utca 38., Lehár Ferenc utca 8., Majláth István utca 36/B., Mária utca 3., Miskolctapolcai út – Vasúti felüljárónál, Nándorfehérvári utca 20., Puskás Tivadar utca 5., Szitakötő utca 1., Tallér utca – Gárdonyi utca kereszteződés, Tamási Áron utca 2., Temetőalja utca 21., Temesvári utca 27., Tégla utca 19., Zoltán utca 2.

A munkavégzések ideje alatt arra kérjük a közlekedőket, hogy:

figyeljék a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket,

tartsák be a sebességkorlátozásokat,

és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.

Közúti közlekedési balesetről nincs információnk.

Balesetmentes közlekedést kíván a boon.hu!

