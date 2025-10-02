Útzárak, terelések, meglepetések – ez vár a miskolci közlekedőkre október első napjaiban

Közlekedési információk a Miskolci Városgazda reggeli órákban kiadott tájékoztatása alapján. Mutatjuk, hol kell útlezárásokra, terelésekre számítania!

Miskolci közlekedési információk a reggeli órában. Még tart a lezárás az Avason.

Fotó: Takács József

Friss miskolci közlekedési információk

Pattantyús, Klapka György és Mendikás utcák: ivóvíz-fővezeték csere. A Pattantyús utcán félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává váltak.

Egyéb munkálatok

A városban közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak az Alföldi u. 26, Andrássy Gy. u. – Tamási Áron u. kereszteződés, Balaton u. – Velence u. kereszteződés, Balassi u. 13, Baráthegyalja u. 23–25, Bánki D. u. 1, Bezerédi u. 8, Branyiszkó u. 8, Boldog u. 11, Denevér u. 4, Dózsa György u. 30, Előhegy u. 1/A, Előhegy u. 58–72–84, Gépész u. 24, Görömbölyi u. 31, Hideg sor – Mendikás dűlő kereszteződés, Illyés Gy. u. 24, Illyés Gy. u. 30, Isaszeg u. 7/A, Klapka u. – Hajós u. kereszteződés, Lehár F. u. 8, Majláth István u. 36/b, Mária u. 3, Miskolctapolcai út vasúti felüljárónál, Nándorfehérvári u. 20, Puskás Tivadar u. 5, Salétrom u. – Bercsényi u. kereszteződés, Tallér u. – Gárdonyi u. kereszteződés, Temetőalja u. 21, Temesvári u. 27, Tégla u. 19, Zoltán u. 2.

A munkavégzések ideje alatt arra kérjük a közlekedőket, hogy:

figyeljék a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket,

tartsák be a sebességkorlátozásokat,

és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.

Közúti közlekedési balesetről nincs információnk.

