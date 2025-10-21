Ne induljon el, amíg ezt el nem olvasta! Friss útlezárások Miskolcon reggelre

Közlekedési információk a Miskolci Városgazda reggeli órákban kiadott tájékoztatása alapján. Mutatjuk, hol kell útlezárásokra, terelésekre számítania!

· Pattantyús, Klapka György és Mendikás utcák: ivóvíz-fővezeték csere. A Pattantyús utcán félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává váltak.

Egyéb munkálatok

A városban közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak az Andrássy Gy. u. – Tamási Áron u. kereszteződés, Bábonyibérc sor 7–9., Báthori sor 64., Bárczay u. 6., Bencések útja 108., Bercsényi u. – Reisinger u. kereszteződés, Csermely u. 46–48., Előhegy u. 1/A., Endresz György u. 44., Feszty Á. u. 47–49., Gállfy Ignác u. 2., Görömbölyi u. 31., Gárdonyi u. 20., Gyula u. 22., Felmező u. 4., Illyés Gy. u. 24., Isaszeg u. 7/A., József A. u. 47., Kerpely A. u. 38., Középszer u. 40., Márton Bíró u. 2/9., Miskolctapolcai út vasúti felüljárónál, Puskás Tivadar u. 5., Szarkahegy u. 28., Szentpéteri kapu 93., Szitakötő u. 1., Tallér u. – Gárdonyi u. kereszteződés, Tamási Áron u. 2., Tokaji F. u. – Ferenczi S. u. kereszteződés, Tégla u. 19.

A munkavégzések ideje alatt arra kérjük a közlekedőket, hogy:

figyeljék a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket,

tartsák be a sebességkorlátozásokat,

és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.

Közúti közlekedési balesetről nincs információnk.

