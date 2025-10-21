október 21., kedd

Orsolya névnap

+13
0
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Miskolci közlekedési információk

3 órája

Ne induljon el, amíg ezt el nem olvasta! Friss útlezárások Miskolcon reggelre

Címkék#Miskolci közlekedési információk#lezárás#munkálatok#Miskolci Városgazda#útinfó

Miskolc több pontján ma reggel sem lesz egyszerű közlekedni. Mutatjuk, mire számíthatnak október 21-én közlekedés terén a miskolci utakon.

Közlekedési információk a Miskolci Városgazda reggeli órákban kiadott tájékoztatása alapján. Mutatjuk, hol kell útlezárásokra, terelésekre számítania!

Friss közlekedési információk Miskolcról
Friss közlekedési információk Miskolcról: útlezárások, terelések és forgalomkorlátozások
(A kép illusztráció)
Fotó: H.A.

Friss miskolci közlekedési információk

· Pattantyús, Klapka György és Mendikás utcák: ivóvíz-fővezeték csere. A Pattantyús utcán félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává váltak.

Egyéb munkálatok

A városban közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak az Andrássy Gy. u. – Tamási Áron u. kereszteződés, Bábonyibérc sor 7–9., Báthori sor 64., Bárczay u. 6., Bencések útja 108., Bercsényi u. – Reisinger u. kereszteződés, Csermely u. 46–48., Előhegy u. 1/A., Endresz György u. 44., Feszty Á. u. 47–49., Gállfy Ignác u. 2., Görömbölyi u. 31., Gárdonyi u. 20., Gyula u. 22., Felmező u. 4., Illyés Gy. u. 24., Isaszeg u. 7/A., József A. u. 47., Kerpely A. u. 38., Középszer u. 40., Márton Bíró u. 2/9., Miskolctapolcai út vasúti felüljárónál, Puskás Tivadar u. 5., Szarkahegy u. 28., Szentpéteri kapu 93., Szitakötő u. 1., Tallér u. – Gárdonyi u. kereszteződés, Tamási Áron u. 2., Tokaji F. u. – Ferenczi S. u. kereszteződés, Tégla u. 19.

A munkavégzések ideje alatt arra kérjük a közlekedőket, hogy:

  •  figyeljék a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket,
  •  tartsák be a sebességkorlátozásokat,
  • és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.

Közúti közlekedési balesetről nincs információnk.

Balesetmentes közlekedést kíván a boon.hu!

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu