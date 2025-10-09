46 perce
Népszerű üzlet zár be Miskolc főutcáján – készletkisöprést tartanak - fotó
Egy jól ismert belvárosi bolt ajtaján az akciós táblák és a Készletkisöprés felirat hirdeti a véget. A változás újabb jele annak, hogy Miskolc főutcája átalakulóban van.
Bezár egy népszerű üzlet a miskolci sétálóutcán
Forrás: MW
Miskolc belvárosa ismét egy régi ismerőstől búcsúzik. Bezár a Claudio Dessi, amely hosszú éveken át volt része a sétálóutca mindennapjainak. A kirakatban most leárazott cipők, „Akció 4990” feliratok és kézzel írt táblák jelzik a készletkisöprés végét. Az üzlet bérleti joga eladó, és a márka forgalmazót keres, vagyis a történet talán még nem zárult le végleg.
Miskolc belvárosa új arcát keresi
Az elmúlt években több ismert bolt is lehúzta a rolót Miskolc főutcáján. A vásárlási szokások átalakulása, az online kereskedelem térnyerése mind hozzájárultak ahhoz, hogy a hagyományos üzletek nehezen tudják tartani a lépést. A régi üzletek helyén ma már inkább éttermek, kávézók vagy street food helyek nyílnak. A Leves és Borsod Burger és a Desszertem is országos listákon szerepel, sőt sokan épp ezek miatt látogatnak el a városba. A trendek alapján Miskolc belvárosát egyre inkább a gasztronómia és a közösségi terek uralják, miközben a klasszikus kiskereskedelem visszaszorul. Ennek egyik jele, hogy - bár nem a sétálóutcára - de az Avasi kilátóhoz érkezik az Iszkor csapata, akik Gajdó néven nyitnak új helyet.
Csillagok jönnek Miskolcra: az Iszkor csapata Michelin-szintű élményt hoz a városba
