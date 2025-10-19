október 19., vasárnap

Nándor névnap

+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Épül az Avalon-ház

1 órája

Lezárják az Erzsébet tér egy részét jövő év végéig, a termelői vásárt is érinti

Címkék#önkormányzat#Erzsébet tér#városház#anyag#környezet

Október végén az Erzsébet tér 4. szám alatti új irodaház építése miatt lezárják a tér egy részét egészen év végéig. A munkálatokat Miskolc önkormányzata engedélyezte.

Boon.hu
Lezárják az Erzsébet tér egy részét jövő év végéig, a termelői vásárt is érinti

Egy ideig csak korlátozottan lesz használható az Erzsébet-tér

Forrás: MW

A miskolci Erzsébet tér lezárása mintegy 500 négyzetmétert érint, ahol az építkezéshez szükséges anyagokat és eszközöket fogják elhelyezni. A lezárás 2025. október 27. és 2026. december 31. között lesz érvényben. A miskolci városháza tájékoztatása szerint a munkaterület környezetében lévő fákat és városi elemeket védelemben részesítik, a biztonsági előírások betartását pedig a városüzemeltetés szakemberei ellenőrzik.

Lezárják Miskolcon az Erzsébet-tér egy részét.
Az Avalon-ház építése miatt zárják le a miskolci Erzsébet-tér egy részét
Forrás: Avalon Center Kft.

Miskolci programokat is érint a lezárás

A munkák ideje alatt az Erzsébet téren megszokott közösségi programokat, például a Termelői Napot, a Hősök téren tartják meg. Az önkormányzat kéri a lakosság türelmét, és azt ígéri, mindent megtesz azért, hogy az építkezés a lehető legkevesebb kellemetlenséggel járjon a környéken élőknek. Az Avalon-ház építése már igazán látványos fázisában tart. Utoljára augusztusban jártunk a helyszínen, ezt alábbi cikkünkben elolvashatja.

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu