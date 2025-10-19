2 órája
Lezárják az Erzsébet tér egy részét jövő év végéig, a termelői vásárt is érinti
Október végén az Erzsébet tér 4. szám alatti új irodaház építése miatt lezárják a tér egy részét egészen év végéig. A munkálatokat Miskolc önkormányzata engedélyezte.
Egy ideig csak korlátozottan lesz használható az Erzsébet-tér
A miskolci Erzsébet tér lezárása mintegy 500 négyzetmétert érint, ahol az építkezéshez szükséges anyagokat és eszközöket fogják elhelyezni. A lezárás 2025. október 27. és 2026. december 31. között lesz érvényben. A miskolci városháza tájékoztatása szerint a munkaterület környezetében lévő fákat és városi elemeket védelemben részesítik, a biztonsági előírások betartását pedig a városüzemeltetés szakemberei ellenőrzik.
Miskolci programokat is érint a lezárás
A munkák ideje alatt az Erzsébet téren megszokott közösségi programokat, például a Termelői Napot, a Hősök téren tartják meg. Az önkormányzat kéri a lakosság türelmét, és azt ígéri, mindent megtesz azért, hogy az építkezés a lehető legkevesebb kellemetlenséggel járjon a környéken élőknek. Az Avalon-ház építése már igazán látványos fázisában tart. Utoljára augusztusban jártunk a helyszínen, ezt alábbi cikkünkben elolvashatja.
Mint a gomba, úgy nő ki az Avalon-ház a földből. Exkluzív fotók az építkezésről
