Lezárják az Erzsébet tér egy részét jövő év végéig, a termelői vásárt is érinti

A miskolci Erzsébet tér lezárása mintegy 500 négyzetmétert érint, ahol az építkezéshez szükséges anyagokat és eszközöket fogják elhelyezni. A lezárás 2025. október 27. és 2026. december 31. között lesz érvényben. A miskolci városháza tájékoztatása szerint a munkaterület környezetében lévő fákat és városi elemeket védelemben részesítik, a biztonsági előírások betartását pedig a városüzemeltetés szakemberei ellenőrzik.

Az Avalon-ház építése miatt zárják le a miskolci Erzsébet-tér egy részét

Forrás: Avalon Center Kft.

Miskolci programokat is érint a lezárás

A munkák ideje alatt az Erzsébet téren megszokott közösségi programokat, például a Termelői Napot, a Hősök téren tartják meg. Az önkormányzat kéri a lakosság türelmét, és azt ígéri, mindent megtesz azért, hogy az építkezés a lehető legkevesebb kellemetlenséggel járjon a környéken élőknek. Az Avalon-ház építése már igazán látványos fázisában tart. Utoljára augusztusban jártunk a helyszínen, ezt alábbi cikkünkben elolvashatja.