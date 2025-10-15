október 15., szerda

Nosztalgikus pillanat

1 órája

Ezt a Miskolcról készült akvarellt imádja most a Facebook közönsége

Egy különleges festmény került fel a Magyar Akvarell Művészek Klubja közösségi oldalára. Técsi Ágnes alkotása a régi sárga villamost, Miskolc belvárosát és a Széchenyi utca hangulatát idézi meg. A kép pillanatok alatt nagy sikert aratott a kommentelők között – sokan hosszú percekig gyönyörködtek benne.

Boon.hu

Nosztalgikus pillanatot idézett elő a Magyar Akvarell Művészek Klubjában megosztott egyik legújabb festmény. A művész, Técsi Ágnes akvarellje Miskolc belvárosát, a Széchenyi utcát ábrázolja – a város egy ikonikus szimbólumával, a régi sárga villamossal. A rajz finom vonalai és a vízfesték lágy tónusai egyszerre keltik életre a múltat és idézik fel a mai belváros meghitt hangulatát.

miskolc belvárosát látjuk akvarellen
Miskolc belvárosát választotta témául a művész - a siker nem maradt el 
Forrás: Facebook

A közösségi oldalon megosztott alkotás hamar nagy figyelmet kapott. A kommentelők közül sokan méltatták a kép varázsát és hitelességét:

Na ilyet már csak nagyon ritkán látni. Forgalomban nincs. 

– írta egyik hozzászóló.

Imádom a hangulatát. Nem vagyok egy nagy műkedvelő, de ezt hosszú percekig néztem csöndben

– tette hozzá egy másik rajongó.
Volt, aki arról érdeklődött, hogy a festmény valós helyszíni élményből vagy korabeli fotók alapján készült, míg más egyszerűen csak így fogalmazott:

Szia, ez szuper lett! A referenciafotót elkérhetem esetleg?

Miskolc belvárosát sokan a szívükbe zárták

A festmény különlegessége, hogy nem csupán egy utcarészletet, a régi Miskolc hangulatát örökíti meg, de a belváros ezen szakasza most is ugyanúgy néz ki. A villamos, a padok, a régi házfalak és a derűs kék ég együttese egy olyan városképbe enged bepillantást, amelyhez sokaknak személyes emlékei kötődnek.
Técsi Ágnes munkája így nemcsak egy művészi pillanatot rögzít, hanem érzéseket és múltbeli történeteket is megidéz – a miskolci közösség pedig láthatóan szívébe zárta ezt az akvarellt.

Az már csak hab a tortán, hogy ezt a villamost bizony a szerencsések a mai napig kiszúrhatják a közlekedésben is. Tanulójáratként ugyanis időről időre felbukkan a miskolci forgalomban.

