október 29., szerda

Nárcisz névnap

18°
+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vége

1 órája

Bezár sokak kedvenc üzlete a miskolci belvárosban – fotókkal

Címkék#bezárt#Centrum Áruház#Miskolc

Sokak számára szomorú hír érkezett egy kedvelt bolt kapcsán, amely hosszú évek óta szolgálta ki a vásárlókat. A miskolci belváros egyik ismert üzlete most végleg lehúzza a rolót.

Boon.hu
Bezár sokak kedvenc üzlete a miskolci belvárosban – fotókkal

Vajon mi lesz a helyén?

Forrás: Olvasónktól

Már megint egy korszak ér véget Miskolc szívében. A Centrum Áruházban működő Herbária bezárja kapuit. A gyógynövényeket, teákat és természetes készítményeket kínáló üzlet évek óta stabil pontja volt a város bevásárlóközpontjának, ám a napokban kiürítették az üzletet.

miskolc, miskolc belváros, herbária, centrum áruház
Búcsúzik a miskolci belvárostól a Herbária
Forrás: Olvasónktól

Miskolc belvárosa folyamatosan alakul

Az elmúlt hónapokban több üzlet bezárásáról is beszámolt a boon.hu. A Centrum áruházban tavasszal bezárt a Bíbor fotó, majd a közelmúltban a Xero fénymásolószalon búcsúzott a vásárlóitól. A Széchenyi utcán egy ruhaüzlet is új bérlőt keres. 

Miskolc szívében átvették a főszerepet a vendéglátóhelyek, azok viszont nem is akárhogyan, hiszen rendre a gasztronómiai toplisták élén zárnak.

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu