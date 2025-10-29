Bezár sokak kedvenc üzlete a miskolci belvárosban – fotókkal

Már megint egy korszak ér véget Miskolc szívében. A Centrum Áruházban működő Herbária bezárja kapuit. A gyógynövényeket, teákat és természetes készítményeket kínáló üzlet évek óta stabil pontja volt a város bevásárlóközpontjának, ám a napokban kiürítették az üzletet.

Búcsúzik a miskolci belvárostól a Herbária

Forrás: Olvasónktól

Miskolc belvárosa folyamatosan alakul

Az elmúlt hónapokban több üzlet bezárásáról is beszámolt a boon.hu. A Centrum áruházban tavasszal bezárt a Bíbor fotó, majd a közelmúltban a Xero fénymásolószalon búcsúzott a vásárlóitól. A Széchenyi utcán egy ruhaüzlet is új bérlőt keres.