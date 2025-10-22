Elképesztő, mit rejt a Széchenyi utca! - fotókkal

A Miskolc Holding oldalán található hirdetés szerint eladó két, történelmi jelentőségű és látványában is lenyűgöző épület, a Márkus-palota és a Rosenwasser Fried-palota a miskolci Széchenyi utcán. A 20. század eleji városi elegancia két gyöngyszeme felújítva új fejezetet nyithat a belváros történetében.

Miskolc csodákat rejt, most bárki hozzájuthat

Forrás: Miskolc Holding Ingatlangazdálkodás

A miskolci elegancia szimbólumai

A két palota Miskolc sétálóutcájának legforgalmasabb részén található. Együttesen 980 négyzetméteres telken állnak, összesen 2511 négyzetméter beépített területtel. A földszinti üzletek jelenleg is működnek, így az új tulajdonos akár azonnali hozamot is realizálhat, miközben egy hosszú távú, városképi jelentőségű fejlesztés alapjait is lerakhatja.

A Márkus-palota (Széchenyi u. 117.) 1912-ben épült Márkus Soma terménykereskedő megrendelésére, a korábbi, 19. századi lakóház helyén. Az épület eredetileg üzleteket és bérlakásokat foglalt magában, az 1930-as években pedig egy újabb emeletet kapott. A földszinten valaha szabóság, műszaki bolt és bútoráruház működött, később hanglemezbolt, könyvesbolt és zálogház is helyet kapott itt – igazi korlenyomat a miskolci kereskedelem múltjából. Az aszimmetrikus homlokzat, a félköríves erkélyek és a kovácsoltvas díszítések a századforduló legszebb építészeti megoldásait idézik.

Képzelje el felújítva

Forrás: Miskolc Holding Ingatlangazdálkodás