Elképesztő, mit rejt a Széchenyi utca! - fotókkal
Két legendás, századfordulós ékkő került egyszerre piacra. A Márkus-palota és a Rosenwasser Fried-palota Miskolc szívében nemcsak az elmúlt száz év eleganciáját őrzi, hanem páratlan befektetési lehetőséget is kínál a város ikonikus sétálóutcáján.
Gondolná, hogy milyen kincsek előtt sétálunk nap mint nap?
Forrás: Miskolc Holding Ingatlangazdálkodás
A Miskolc Holding oldalán található hirdetés szerint eladó két, történelmi jelentőségű és látványában is lenyűgöző épület, a Márkus-palota és a Rosenwasser Fried-palota a miskolci Széchenyi utcán. A 20. század eleji városi elegancia két gyöngyszeme felújítva új fejezetet nyithat a belváros történetében.
A miskolci elegancia szimbólumai
A két palota Miskolc sétálóutcájának legforgalmasabb részén található. Együttesen 980 négyzetméteres telken állnak, összesen 2511 négyzetméter beépített területtel. A földszinti üzletek jelenleg is működnek, így az új tulajdonos akár azonnali hozamot is realizálhat, miközben egy hosszú távú, városképi jelentőségű fejlesztés alapjait is lerakhatja.
A Márkus-palota (Széchenyi u. 117.) 1912-ben épült Márkus Soma terménykereskedő megrendelésére, a korábbi, 19. századi lakóház helyén. Az épület eredetileg üzleteket és bérlakásokat foglalt magában, az 1930-as években pedig egy újabb emeletet kapott. A földszinten valaha szabóság, műszaki bolt és bútoráruház működött, később hanglemezbolt, könyvesbolt és zálogház is helyet kapott itt – igazi korlenyomat a miskolci kereskedelem múltjából. Az aszimmetrikus homlokzat, a félköríves erkélyek és a kovácsoltvas díszítések a századforduló legszebb építészeti megoldásait idézik.
A Rosenwasser Fried-palota (Széchenyi u. 119.) 1910-ben épült Rosenwasser Dávid megrendelésére, majd Fried Mór tulajdonába került. A szecesszió és az eklektika határán mozgó, elegáns bérház homlokzatát ma is díszítik az arcdíszes faloszlopok és a füzéres vakolatdíszek. Külön érdekesség, hogy az épületre a városi szabályozás alapján további emelet is ráépíthető – ami rendkívül ritka lehetőség a belvárosban.
Eladó paloták MiskolconFotók: Miskolc Holding Ingatlanfejlesztés
A két épület egy közös belső udvart zár körbe, ami zárt, mégis hangulatos belső térként szolgálhat, tökéletes alap akár egy elegáns lakóprojekt vagy boutique hotel számára. Miskolc főutcájának két ikonikus palotája nem csupán a múlt emlékeit őrzi, hanem a jövő lehetőségét is.
