Önkéntesek szépítik a miskolci kapualjakat - fotókkal

Tíz helyi vállalkozás összefogásából jött létre a Miskolci Belvárosi Kör Egyesület, amely vasárnap közösségi festésre invitálta az embereket. Céljuk új életet lehelni Miskolc belvárosába, és lendületet adni a város közösségi életének. A civil kezdeményezés nemcsak a belváros szebbé tételén dolgozik, hanem azon is, hogy újra élet és közösség költözzön Miskolc utcáira. Az első akciójuk során a Széchenyi utcai kapualjak kapnak új külsőt, de a terveik szerint ez csak a kezdet.

A Miskolci Belvárosi Kör alapítói önkéntesekkel szépítik a miskolci kapualjakat

Fotó: Takács Joci

Egy miskolci kapualjból indul a változás

Vasárnap délelőtt 9 órakor kezdték meg a munkát a Miskolci Belvárosi Kör Egyesület tagjai és az önkéntesek a Széchenyi utca 67. szám alatti kapualjban, a Frei Kávézó mellett. A cél nemcsak az esztétikai javítás, hanem az is, hogy a belváros visszanyerje régi báját, és újra vonzó hellyé váljon a helyiek és a látogatók számára egyaránt. A szervezők minden eszközt biztosítottak, az önkéntesektől csak a lelkesedést és a tenni akarást várták.