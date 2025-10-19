október 19., vasárnap

Nándor névnap

Önkéntesek szépítik a miskolci kapualjakat - fotókkal

Egy kopott, graffitis kapualj, néhány vödör festék, létrák, ecsetek és egy maroknyi lelkes önkéntes. Így szépültek a kapualjak egy őszi vasárnapon Miskolc belvárosában.

Gárdonyi Edina
Közösségi összefogással dolgoznak egy élhetőbb belvárosért

Fotó: TAKACS JOCI

Tíz helyi vállalkozás összefogásából jött létre a Miskolci Belvárosi Kör Egyesület, amely vasárnap közösségi festésre invitálta az embereket. Céljuk új életet lehelni Miskolc belvárosába, és lendületet adni a város közösségi életének. A civil kezdeményezés nemcsak a belváros szebbé tételén dolgozik, hanem azon is, hogy újra élet és közösség költözzön Miskolc utcáira. Az első akciójuk során a Széchenyi utcai kapualjak kapnak új külsőt, de a terveik szerint ez csak a kezdet.

miskolc, kapualj, miskolc belváros
A Miskolci Belvárosi Kör alapítói önkéntesekkel szépítik a miskolci kapualjakat
Fotó: Takács Joci

Egy miskolci kapualjból indul a változás

Vasárnap délelőtt 9 órakor kezdték meg a munkát a Miskolci Belvárosi Kör Egyesület tagjai és az önkéntesek a Széchenyi utca 67. szám alatti kapualjban, a Frei Kávézó mellett. A cél nemcsak az esztétikai javítás, hanem az is, hogy a belváros visszanyerje régi báját, és újra vonzó hellyé váljon a helyiek és a látogatók számára egyaránt.  A szervezők minden eszközt biztosítottak, az önkéntesektől csak a lelkesedést és a tenni akarást várták.

Önkéntesek festettek ki kapualjakat a miskolci főutcán 10.19.

Fotók: Takács Joci

Önkéntesekből és lelkesedésből nem volt hiány

Bár többen lebetegedtek, hat önkéntessel együtt körülbelül tizenketten dolgozunk. Eddig lepókhálóztunk, kromofággal leszedtük az ablaküvegekről a graffitiket. Tegnap kijavítottuk a pergő vakolatot, most maszkolunk, takarunk, és kezdődik a festés két rétegben

 – nyilatkozta a boon.hu-nak Davidov Ádám, a Miskolci Belvárosi Kör egyik alapítója.

Mivel jól haladunk, megyünk át Széchenyi utca 52. szám alatti kapualjba is. Szeretnénk végigmenni akár a belváros összes kapualján. Az egyesület honlapján van egy problématérkép, ahol feltérképeztük Miskolc belvárosának gondosabb odafigyelést igénylő területeit. Amit csak tudunk, meg szeretnénk csinálni

Davidov Ádám azt is elmondta, hogy különösen örülnének, ha szakemberek – például festők és kőművesek – is csatlakoznának az önkéntesekhez. Bár a hűvös idő már megnehezíti a kültéri munkát, a csapat eltökélt abban, hogy tavasszal folytassa a városszépítő akciókat. A kapualjak tehát friss festést, a belváros pedig új reményt kap egy közösség által, amely hisz abban, hogy a változás néha egy ecsetvonással kezdődik.

