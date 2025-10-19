3 órája
Önkéntesek szépítik a miskolci kapualjakat - fotókkal
Egy kopott, graffitis kapualj, néhány vödör festék, létrák, ecsetek és egy maroknyi lelkes önkéntes. Így szépültek a kapualjak egy őszi vasárnapon Miskolc belvárosában.
Közösségi összefogással dolgoznak egy élhetőbb belvárosért
Fotó: TAKACS JOCI
Tíz helyi vállalkozás összefogásából jött létre a Miskolci Belvárosi Kör Egyesület, amely vasárnap közösségi festésre invitálta az embereket. Céljuk új életet lehelni Miskolc belvárosába, és lendületet adni a város közösségi életének. A civil kezdeményezés nemcsak a belváros szebbé tételén dolgozik, hanem azon is, hogy újra élet és közösség költözzön Miskolc utcáira. Az első akciójuk során a Széchenyi utcai kapualjak kapnak új külsőt, de a terveik szerint ez csak a kezdet.
Egy miskolci kapualjból indul a változás
Vasárnap délelőtt 9 órakor kezdték meg a munkát a Miskolci Belvárosi Kör Egyesület tagjai és az önkéntesek a Széchenyi utca 67. szám alatti kapualjban, a Frei Kávézó mellett. A cél nemcsak az esztétikai javítás, hanem az is, hogy a belváros visszanyerje régi báját, és újra vonzó hellyé váljon a helyiek és a látogatók számára egyaránt. A szervezők minden eszközt biztosítottak, az önkéntesektől csak a lelkesedést és a tenni akarást várták.
Önkéntesek festettek ki kapualjakat a miskolci főutcán 10.19.Fotók: Takács Joci
Önkéntesekből és lelkesedésből nem volt hiány
Bár többen lebetegedtek, hat önkéntessel együtt körülbelül tizenketten dolgozunk. Eddig lepókhálóztunk, kromofággal leszedtük az ablaküvegekről a graffitiket. Tegnap kijavítottuk a pergő vakolatot, most maszkolunk, takarunk, és kezdődik a festés két rétegben
– nyilatkozta a boon.hu-nak Davidov Ádám, a Miskolci Belvárosi Kör egyik alapítója.
Mivel jól haladunk, megyünk át Széchenyi utca 52. szám alatti kapualjba is. Szeretnénk végigmenni akár a belváros összes kapualján. Az egyesület honlapján van egy problématérkép, ahol feltérképeztük Miskolc belvárosának gondosabb odafigyelést igénylő területeit. Amit csak tudunk, meg szeretnénk csinálni
Davidov Ádám azt is elmondta, hogy különösen örülnének, ha szakemberek – például festők és kőművesek – is csatlakoznának az önkéntesekhez. Bár a hűvös idő már megnehezíti a kültéri munkát, a csapat eltökélt abban, hogy tavasszal folytassa a városszépítő akciókat. A kapualjak tehát friss festést, a belváros pedig új reményt kap egy közösség által, amely hisz abban, hogy a változás néha egy ecsetvonással kezdődik.
A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Mi az a josta, és milyen a zöld ízű méz? Ezeket is megtudtuk a Miskolci Termelői Napon - fotókkal, videóval
Miskolcról indult, most a világ legjobb pizzamestere - videóval
Lezárják az Erzsébet tér egy részét jövő év végéig, a termelői vásárt is érinti