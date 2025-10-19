Borzasztó dolgot tettek a miskolci főutcán

Egy népszerű miskolci belvárosi ételbár, a Döner King szerette volna szebbé tenni Miskolc főutcáját. A Sütni Jó Alapítvány gyermekeivel együtt készítettek halloweeni dekorációkat, hogy egy kis vidámságot csempésszenek a város őszi hangulatába. A gyerekek lelkesen, örömmel és szeretettel díszítették az ételbár előtti teret, de a munkájuk nem maradhatott sokáig érintetlen.

A gyerekek örömmel díszítették Miskolc főutcáját

Forrás: Facebook/Döner King Ételbár

Miskolc főutcáján már nem először történik ilyesmi

Az ételbár szombaton tette közzé felháborodott bejegyzését:

Egyszerűen felfoghatatlan, milyen ember az, aki képes ellopni gyerekek által készített halloweeni díszeket. Nem egyszer, hanem már másodszor a héten. Éjszaka vagy a hajnali órákban valaki elvitte azt, amit apró kezek, tiszta szívvel, boldogan készítettek. (…) Nem díszt vitt el. Gyerekek örömét, büszkeségét, és közös élményét lopta el.

A díszek nem bolti termékek voltak, hanem a gyerekek saját kezű alkotásai. Minden darabjukban ott volt a szeretet, az öröm és az összetartozás jele. A hozzászólásokból kiderült, hogy nem ez az első eset, amikor a Döner King próbálja hangulatossá tenni a főutca egy részét, és nem először kell csalódniuk.

Nem adják fel

Futunk egy kört a rendészetnél, mert már tényleg nagyon bosszantó, hogy próbáljuk hangulatossá tenni a főutca ezen részét is a saját erőinken és kapacitásainkon belül, és mindig vannak, akik semmibe nézik ezt! Hol a virágainkat, az asztalról a nyári dekorációinkat, ősszel a tökfaragásokat a díszletekkel… a karácsonyiról pedig ne is beszéljünk.

– írta az ételbár. A hozzászólók egyetértettek abban, hogy szégyen, hogy ilyen emberek élnek közöttünk. Többen felajánlották segítségüket, és az ételbár is azt ígéri, nem adják fel. Újra díszítenek,

mert a jóság mindig hangosabb lesz a rosszindulatnál.

A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!