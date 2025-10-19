október 19., vasárnap

Nándor névnap

+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vandálok

31 perce

Borzasztó dolgot tettek a miskolci főutcán

Címkék#dekoráció#Miskolc#gyerek#Döner King Ételbár#szeretet

Egy közösségi kezdeményezés vált a vandalizmus áldozatává. Miskolcon valaki másodszor is dekorációt lopott egy belvárosi üzlet elől.

Boon.hu
Borzasztó dolgot tettek a miskolci főutcán

Hiába díszítettek, a vandálok tönkretették

Forrás: Facebook/Döner King Ételbár

Egy népszerű miskolci belvárosi ételbár, a Döner King szerette volna szebbé tenni Miskolc főutcáját. A Sütni Jó Alapítvány gyermekeivel együtt készítettek halloweeni dekorációkat, hogy egy kis vidámságot csempésszenek a város őszi hangulatába. A gyerekek lelkesen, örömmel és szeretettel díszítették az ételbár előtti teret, de a munkájuk nem maradhatott sokáig érintetlen.

miskolc
A gyerekek örömmel díszítették Miskolc főutcáját
Forrás: Facebook/Döner King Ételbár 

Miskolc főutcáján már nem először történik ilyesmi

Az ételbár szombaton tette közzé felháborodott bejegyzését:

Egyszerűen felfoghatatlan, milyen ember az, aki képes ellopni gyerekek által készített halloweeni díszeket. Nem egyszer, hanem már másodszor a héten. Éjszaka vagy a hajnali órákban valaki elvitte azt, amit apró kezek, tiszta szívvel, boldogan készítettek. (…) Nem díszt vitt el. Gyerekek örömét, büszkeségét, és közös élményét lopta el.

A díszek nem bolti termékek voltak, hanem a gyerekek saját kezű alkotásai. Minden darabjukban ott volt a szeretet, az öröm és az összetartozás jele. A hozzászólásokból kiderült, hogy nem ez az első eset, amikor a Döner King próbálja hangulatossá tenni a főutca egy részét, és nem először kell csalódniuk.

Nem adják fel

Futunk egy kört a rendészetnél, mert már tényleg nagyon bosszantó, hogy próbáljuk hangulatossá tenni a főutca ezen részét is a saját erőinken és kapacitásainkon belül, és mindig vannak, akik semmibe nézik ezt! Hol a virágainkat, az asztalról a nyári dekorációinkat, ősszel a tökfaragásokat a díszletekkel… a karácsonyiról pedig ne is beszéljünk.

 – írta az ételbár. A hozzászólók egyetértettek abban, hogy szégyen, hogy ilyen emberek élnek közöttünk. Többen felajánlották segítségüket, és az ételbár is azt ígéri, nem adják fel. Újra díszítenek, 

mert a jóság mindig hangosabb lesz a rosszindulatnál.

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu