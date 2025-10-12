A Mindszenti templom udvara megújul és parkoló is készül

A Mindszenti templom melletti területen új garázsok és nagyobb területű parkoló épül.

A Mindszenti templom udvarán még javában zajlanak a munkálatok

Fotó: Vajda János

Évekkel ezelőtt vetődött fel a gondolat Lipcsák János atyában, hogy a templom mögötti ócska szerkezetű garázsok helyébe építsünk újat, ezzel együtt több autó befogadására alakítsunk ki nagyobb területű parkolót. Ternyák Csaba érsek úrnak tetszett a gondolat, és így, két telket összenyitva egységes hatású, mégis külön tagolású szép udvart kapunk

-mondta el kérdésünkre Juhász Ferenc atya.

Mindszenti templom gyönyörű templomudvart kap

„Sajnos nem sikerült pályázati pénzt találnunk, így a beruházás az Egri Főegyházmegye támogatásával és az egyházközség jelentős anyagi hozzájárulásával születik. Tekintettel arra, hogy kiemelt műemléki környezet, nagy odafigyelést igényelt már a tervezés is, ami 2017 óta tart. Az Országos Tervtanács kétszer is tárgyalta. Bízom benne, hogy gyönyörű szép templomudvar és parkoló lesz egy kicsi barokk kerttel. Örömünkre, a Kisavas sori rézsű buja növényzete megmarad” – hangsúlyozta a Mindszenti templom plébánosa.

Zártabb udvart szeretnének

Juhász Ferenc atya azt is hozzátette, hogy aki a plébánia és a Környezetvédelmi Felügyelőség körül jár, a Papszer utcában láthatja, mennyi autó zsúfolódik a járdára és a plébánia előtti térre.

Terveink szerint a kormányhivatalnak fölkínáljuk munkanapokon a zárt parkoló bérleti lehetőségét. Talán ezzel a tágabb közösség számára is hasznos lesz, ami itt készül. Terveink szerint a plébánia udvar egy kicsit zártabb lesz, hiszen most teljesen nyitott, és minimális meghittség sincs, amire szüksége van mindenkinek. Különösen a lelkipásztoroknak, hogy elmélyültek legyenek, amit a hívek elvárnak

– tette hozzá az atya.