Fejlesztés

3 órája

A Mindszenti templom udvara megújul és parkoló is készül

Aki a Mindszent tér felé jár láthatja, hogy hónapok óta építkezés zajlik a templom területén. Juhász Ferenc atyától, a Mindszenti templom plébánosától megtudtuk, hogy milyen jellegű felújítási munkálatokat végeznek a plébánián.

Galambos Eszter

A Mindszenti templom melletti területen új garázsok és nagyobb területű parkoló épül.

Mindszenti templom
A Mindszenti templom udvarán még javában zajlanak a munkálatok 
Fotó: Vajda János

Évekkel ezelőtt vetődött fel a gondolat Lipcsák János atyában, hogy a templom mögötti ócska szerkezetű garázsok helyébe építsünk újat, ezzel együtt több autó befogadására alakítsunk ki nagyobb területű parkolót. Ternyák Csaba érsek úrnak tetszett a gondolat, és így, két telket összenyitva egységes hatású, mégis külön tagolású szép udvart kapunk 

-mondta el kérdésünkre Juhász Ferenc atya.

Mindszenti templom gyönyörű templomudvart kap

„Sajnos nem sikerült pályázati pénzt találnunk, így a beruházás az Egri Főegyházmegye támogatásával és az egyházközség jelentős anyagi hozzájárulásával születik. Tekintettel arra, hogy kiemelt műemléki környezet, nagy odafigyelést igényelt már a tervezés is, ami 2017 óta tart. Az Országos Tervtanács kétszer is tárgyalta. Bízom benne, hogy gyönyörű szép templomudvar és parkoló lesz egy kicsi barokk kerttel. Örömünkre, a Kisavas sori rézsű buja növényzete megmarad” – hangsúlyozta a Mindszenti templom plébánosa.

Zártabb udvart szeretnének

Juhász Ferenc atya azt is hozzátette, hogy aki a plébánia és a Környezetvédelmi Felügyelőség körül jár, a Papszer utcában láthatja, mennyi autó zsúfolódik a járdára és a plébánia előtti térre.

Terveink szerint a kormányhivatalnak fölkínáljuk munkanapokon a zárt parkoló bérleti lehetőségét. Talán ezzel a tágabb közösség számára is hasznos lesz, ami itt készül. Terveink szerint a plébánia udvar egy kicsit zártabb lesz, hiszen most teljesen nyitott, és minimális meghittség sincs, amire szüksége van mindenkinek. Különösen a lelkipásztoroknak, hogy elmélyültek legyenek, amit a hívek elvárnak 

– tette hozzá az atya.

A munkálatok év végén fejeződnek be

Azt is megtudtuk, hogy az év végére várható a befejezés, immár a talajszint fölötti munkálatok zajlanak.

„Nagy odafigyeléssel kellett kezelnünk mindazt, ami a talaj alatt van. Nem találtunk régészeti maradványokat, tehát emiatt nem kellett leállni a munkálatokkal. Gondot fordítottunk arra is, hogy a Kisavas sor alatti rézsű esetleges mozgását megfogjuk támfallal. Természetesen az építkezés miatt jelenleg beszűkült a mozgástér a templom körül, a szertartásokat azonban folyamatosan és rendben megtartjuk” – hangsúlyozta Juhász Ferenc atya.

Fejlesztések a Mindszenti Plébánián

Fotók: Vajda János

 

 

