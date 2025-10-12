3 órája
A Mindszenti templom udvara megújul és parkoló is készül
Aki a Mindszent tér felé jár láthatja, hogy hónapok óta építkezés zajlik a templom területén. Juhász Ferenc atyától, a Mindszenti templom plébánosától megtudtuk, hogy milyen jellegű felújítási munkálatokat végeznek a plébánián.
A Mindszenti templom melletti területen új garázsok és nagyobb területű parkoló épül.
Évekkel ezelőtt vetődött fel a gondolat Lipcsák János atyában, hogy a templom mögötti ócska szerkezetű garázsok helyébe építsünk újat, ezzel együtt több autó befogadására alakítsunk ki nagyobb területű parkolót. Ternyák Csaba érsek úrnak tetszett a gondolat, és így, két telket összenyitva egységes hatású, mégis külön tagolású szép udvart kapunk
-mondta el kérdésünkre Juhász Ferenc atya.
Mindszenti templom gyönyörű templomudvart kap
„Sajnos nem sikerült pályázati pénzt találnunk, így a beruházás az Egri Főegyházmegye támogatásával és az egyházközség jelentős anyagi hozzájárulásával születik. Tekintettel arra, hogy kiemelt műemléki környezet, nagy odafigyelést igényelt már a tervezés is, ami 2017 óta tart. Az Országos Tervtanács kétszer is tárgyalta. Bízom benne, hogy gyönyörű szép templomudvar és parkoló lesz egy kicsi barokk kerttel. Örömünkre, a Kisavas sori rézsű buja növényzete megmarad” – hangsúlyozta a Mindszenti templom plébánosa.
Zártabb udvart szeretnének
Juhász Ferenc atya azt is hozzátette, hogy aki a plébánia és a Környezetvédelmi Felügyelőség körül jár, a Papszer utcában láthatja, mennyi autó zsúfolódik a járdára és a plébánia előtti térre.
Terveink szerint a kormányhivatalnak fölkínáljuk munkanapokon a zárt parkoló bérleti lehetőségét. Talán ezzel a tágabb közösség számára is hasznos lesz, ami itt készül. Terveink szerint a plébánia udvar egy kicsit zártabb lesz, hiszen most teljesen nyitott, és minimális meghittség sincs, amire szüksége van mindenkinek. Különösen a lelkipásztoroknak, hogy elmélyültek legyenek, amit a hívek elvárnak
– tette hozzá az atya.
A munkálatok év végén fejeződnek be
Azt is megtudtuk, hogy az év végére várható a befejezés, immár a talajszint fölötti munkálatok zajlanak.
„Nagy odafigyeléssel kellett kezelnünk mindazt, ami a talaj alatt van. Nem találtunk régészeti maradványokat, tehát emiatt nem kellett leállni a munkálatokkal. Gondot fordítottunk arra is, hogy a Kisavas sor alatti rézsű esetleges mozgását megfogjuk támfallal. Természetesen az építkezés miatt jelenleg beszűkült a mozgástér a templom körül, a szertartásokat azonban folyamatosan és rendben megtartjuk” – hangsúlyozta Juhász Ferenc atya.
Fejlesztések a Mindszenti PlébániánFotók: Vajda János
