Már tudjuk, mikor indul a Mikulásvonat!

A hagyományokhoz híven a Diósgyőri Mikulásvonat 2025-ben is kigördül a miskolci állomásról, hogy elrepítse az utasokat a varázslatos lillafüredi mesebirodalomba. A kisvonat idén november 27. és december 14. között közlekedik, így közel három héten át lehet átélni az ünnepi hangulatot.

Idén is mindenkit vár a lillafüredi Mikulásvonat

Forrás: MW

A lillafüredi Mikulásvonat 2025-ben is varázsvilágba repít

A mesés utazás során a gyerekek és a felnőttek is találkozhatnak a Mikulással, és idén is garantáltan meglepetésekkel várják a szervezők az érkezőket. Hogy pontosan kik lakják majd a Mesebirodalmat, az egyelőre titok. Talán manók, tündérek, vagy épp jól ismert mesefigurák bukkannak fel a varázslatos erdőben? Az biztos, hogy a Mikulásvonat minden évben felejthetetlen élményt nyújt, így nem véletlen, hogy az egyik legkedveltebb adventi program Miskolcon és környékén.

A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!