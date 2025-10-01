október 2., csütörtök

Petra névnap

+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csodavilág

3 órája

Már tudjuk, mikor indul a Mikulásvonat!

Címkék#mikulásvonat#Diósgyőri Mikulásvonat#Miskolc

A Lillafüredi Mesebirodalom idén is kinyitja kapuit, és ismét különleges élményt kínál a családoknak. Mutatjuk, mikor indul a Mikulásvonat 2025-ben!

Boon.hu

A hagyományokhoz híven a Diósgyőri Mikulásvonat 2025-ben is kigördül a miskolci állomásról, hogy elrepítse az utasokat a varázslatos lillafüredi mesebirodalomba. A kisvonat idén november 27. és december 14. között közlekedik, így közel három héten át lehet átélni az ünnepi hangulatot.

Lillafüredi Mikulásvonat 2025-ben is.
Idén is mindenkit vár a lillafüredi Mikulásvonat
Forrás: MW

A lillafüredi Mikulásvonat 2025-ben is varázsvilágba repít

A mesés utazás során a gyerekek és a felnőttek is találkozhatnak a Mikulással, és idén is garantáltan meglepetésekkel várják a szervezők az érkezőket. Hogy pontosan kik lakják majd a Mesebirodalmat, az egyelőre titok. Talán manók, tündérek, vagy épp jól ismert mesefigurák bukkannak fel a varázslatos erdőben? Az biztos, hogy a Mikulásvonat minden évben felejthetetlen élményt nyújt, így nem véletlen, hogy az egyik legkedveltebb adventi program Miskolcon és környékén.

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu