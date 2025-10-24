1 órája
Fiatal miskolci tehetség, Mikita Dorka szavalta Márai Sándor versét a MÜPÁ-ban
Különleges zenei kísérettel hallgathatta a közönség Mikita Dorkát. Márai Sándor versét szavalta a fiatal miskolci tehetség a Művészetek Palotájában.
Különleges élményt nyújtott a közönségnek a Művészetek Palotájában (MÜPA) tartott állami ünnepség, ahol a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem színpadán, a köztársasági elnök jelenlétében, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar kíséretében elhangzott Márai Sándor ikonikus verse, a Mennyből az angyal. A verset egy fiatal miskolci tehetség, Mikita Dorka adta elő, aki ezzel az ötödik alkalommal szavalta el a költeményt, ezúttal egészen különleges formában.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Versszavalás és sikerek
A fiatal előadó nem először szerepelt országos szintű kulturális eseményen.
A Magyar Kultúra Napján, a Himnusz 200. évfordulóján, az Országház dísztermében volt az ünnepi műsor egyik főszereplője.
Március 15-én Kiskőrösön, Pteőfi Sándor szülőháza előtt szavalt a nemzeti ünnepen.
Áprilisban pedig a 10. Színházi Olimpia hivatalos megnyitóján működött közre, Szarka Tamás partnereként.
Miskolci gyökerek
Édesanyja, Dobos Klára újságíró, fotóriporter az Új Misszió című folyóirat szerkesztője. Édesapja Mikita Gábor színháztörténész-muzeológus, tanár, a miskolci színészmúzeum szakmai vezetője. Mikita Dorka pályája Miskolcon indult, ahol 18 évesen egy városi versmondó verseny után meghívást kapott a Miskolci Nemzeti Színház ünnepi műsorába, ahol először szavalta el Márai Sándor versét. Egy évvel később már a Nemzeti Színházban, a Nemzeti VERSeny döntőjében is előadta a költeményt és arany minősítést szerzett.
Lángra kapott egy családi ház Borsodban – egy apró figyelmetlenség okozott tüzet!
Borsodban is bekeményít az időjárás – 80 km/órás szél tarolhat végig a megyén
A régiek ennyiből tudták, mikor jön az első hó! Ha meglátod a jeleket, készítsd a seprűt, lapátot!