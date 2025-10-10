október 10., péntek

Mai évfordulók
Borsod gasztrofellegvár lett – négy vármegyei étterem is Michelin-elismerést kapott 2025-ben!

Címkék#Michelin Guide#Borsod-Abaúj Zemplén megye#Michelin Guide Hungary#2025#díjazottak

Borsod ismét a figyelem középpontjába került – ezúttal nem a borvidéke vagy a hegyei miatt, hanem a tányérokon tálalt varázslat végett. A Michelin Guide 2025-ben négy megyei éttermet is elismert.

Bahor-Juhász Ágnes
Borsod gasztrofellegvár lett – négy vármegyei étterem is Michelin-elismerést kapott 2025-ben!

A PADI is tarolt az idei Michelin Guide 2025-ös díjátadón

Forrás: szallas.hu

A magyar gasztronómia új korszakába lépett: míg másfél évtizede még alig egyetlen Michelin-csillag fénylett hazánkban, ma már vidéki éttermek is világszinten bizonyítanak. A Michelin Guide 2025-ös díjátadó gálán Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye lett az egyik legnagyobb meglepetés, hiszen négy étteremmel került fel a kulináris elit térképére. A díjak nemcsak a séfeknek, hanem egész Észak-Magyarországnak új fejezetet nyitnak a gasztronómia történetében. A Dereszla Bisztró, a Padi, az Anyukám mondta és az Iszkor sikere azt mutatja, hogy a vármegye nemcsak borban, hanem ízben és kreativitásban is nagyot alkot – és immár nem kérdés, hogy Borsod Magyarország egyik új gasztrofellegvára.

Michelin Guide 2025
 A Michelin Guide 2025 egyik kitüntetettje az Anyukám mondta Encsen Forrás: szallas.hu

A Michelin Guide 2025 felfedezte Borsod ízeit

A magyar gasztronómia soha nem látott magasságokba emelkedett: a Michelin Guide 2025. október 9-i díjátadóján 84 elismerést osztottak ki, ami új rekordnak számít Magyarországon. A rangos eseményt a Magyar Állami Operaházban tartották, ahol kiderült, hogy nemcsak Budapest és a Balaton környéke diktálja a tempót – Észak-Magyarország, különösen Borsod-Abaúj-Zemplén megye is felkerült a világ gasztrotérképére.

A Visit Hungary vezérigazgatója, Csendes Olivér szerint a nemzetközi elismerések egyértelműen visszahatnak a turizmusra: a fine dining és a vidéki gasztronómia ma már kulcsfontosságú tényező az utazási döntésekben. Ez a tendencia most Borsodban is kézzel fogható – négy vármegyei étterem kapott Michelin-elismerést, ezzel az északi régió az ország egyik legizgalmasabb kulináris központjává vált.

Dereszla Bisztró – Bodrogkeresztúr új csillaga Tokaj szívében

A Tokaji borvidék mindig is a minőségről szólt, most pedig a Dereszla Bisztró is csatlakozott azokhoz a helyekhez, amelyek méltán képviselik a régió gasztronómiai erejét. A Michelin „Ajánlott étterem” (Tányér szimbólum) minősítése azt jelzi, hogy a Dereszla nemcsak borban, hanem konyhaművészetben is világszinten teljesít.
A hely a tokaji terroir ízeit modern formában tálalja, miközben hű marad a helyi alapanyagokhoz és a borvidék hagyományaihoz. A bisztró séfjei elegánsan egyensúlyoznak a tradíció és az innováció között – ez az, ami ma igazán Michelin-kompatibilis.

Michelin Guide 2025
A Dereszla Bisztró is a 2025-ös  díjazottak között  Forrás: Tokaj Today

Padi – Rátka apró csoda, nagy elismeréssel

Rátka csendes dűlői között található a Padi, amely idén a „Michelin Év Nyitása” díjat zsebelte be – ez az elismerés mindig azoknak jár, akik rövid idő alatt különleges minőséget és karaktert tudnak felmutatni.
A Padi nemcsak a tokaji borvidék új büszkesége, hanem Borsod-Abaúj-Zemplén egyik legígéretesebb gasztrohelye, ahol az egyszerűség és a kifinomultság kéz a kézben jár. A hely szellemisége a „slow dining” és a vidéki elegancia tökéletes találkozása: a tányérokon minden falat a borvidék történetét meséli el.

Anyukám mondta – Encs, a Michelin-állandó

A Bib Gourmand kategória egyik legismertebb hazai képviselője az encsi Anyukám mondta, amely ismét megőrizte elismerését. A testvérpár, Dudás Szabolcs és Szilárd étterme már régóta a hazai gasztronómia ikonja – olasz lelkű, de borsodi szívű konyhával.
Az étterem a családiság és a közvetlenség mintapéldája: egyszerre kifinomult és otthonos, ahol a minőség nem luxus, hanem természetes alapállás. A Michelin szerint pontosan ez a filozófia az, ami hosszú távon fenntartható és szerethető.

Michelin Guide 2025
A Michelin Guide 2025 egyik büszke nyertese az Iszkor Mályinkában Forrás: szallas.hu

Iszkor – Mályinka, ahol a természet íze beszél

A Bükk lábánál fekvő Iszkor szintén Bib Gourmand minősítést érdemelt ki, ami a megfizethető, de kiváló minőséget nyújtó éttermek díja. A hely különlegessége, hogy a természet ritmusára hangolva építi fel menüjét:

  • a szezonális alapanyagok, 
  • a helyi gazdák termékei és 
  • az erdő adományai mind visszaköszönnek az ételekben.
    Az Iszkor filozófiája a lassú élet és a tudatos fogyasztás dicsérete – mindezt a Michelin is értékelte, hiszen a fenntarthatóság és a lokális szemlélet ma már az étteremkritika egyik legfontosabb mércéje.

Borsod – a következő gasztroturisztikai célpont

A Dereszla, a Padi, az Anyukám mondta és az Iszkor sikerei nem csupán egyéni diadalok, hanem a borsodi gasztronómia közös felemelkedésének bizonyítékai. Egyre több utazó fedezi fel, hogy a borvidékek, hegyek és történelmi kisvárosok között újfajta ízutazás várja őket.
A Michelin Guide 2025 elismerései tehát nemcsak a séfeknek, hanem egész Borsodnak szólnak: annak a régiónak, amely ma már nemcsak a bor és a természet, hanem a gasztronómia térképén is erős, fénylő pontként ragyog.

