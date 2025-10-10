Borsod gasztrofellegvár lett – négy vármegyei étterem is Michelin-elismerést kapott 2025-ben!

A Dereszla Bisztró is a 2025-ös díjazottak között Forrás: Tokaj Today

Padi – Rátka apró csoda, nagy elismeréssel

Rátka csendes dűlői között található a Padi, amely idén a „Michelin Év Nyitása” díjat zsebelte be – ez az elismerés mindig azoknak jár, akik rövid idő alatt különleges minőséget és karaktert tudnak felmutatni.

A Padi nemcsak a tokaji borvidék új büszkesége, hanem Borsod-Abaúj-Zemplén egyik legígéretesebb gasztrohelye, ahol az egyszerűség és a kifinomultság kéz a kézben jár. A hely szellemisége a „slow dining” és a vidéki elegancia tökéletes találkozása: a tányérokon minden falat a borvidék történetét meséli el.

Anyukám mondta – Encs, a Michelin-állandó

A Bib Gourmand kategória egyik legismertebb hazai képviselője az encsi Anyukám mondta, amely ismét megőrizte elismerését. A testvérpár, Dudás Szabolcs és Szilárd étterme már régóta a hazai gasztronómia ikonja – olasz lelkű, de borsodi szívű konyhával.

Az étterem a családiság és a közvetlenség mintapéldája: egyszerre kifinomult és otthonos, ahol a minőség nem luxus, hanem természetes alapállás. A Michelin szerint pontosan ez a filozófia az, ami hosszú távon fenntartható és szerethető.

A Michelin Guide 2025 egyik büszke nyertese az Iszkor Mályinkában Forrás: szallas.hu

Iszkor – Mályinka, ahol a természet íze beszél

A Bükk lábánál fekvő Iszkor szintén Bib Gourmand minősítést érdemelt ki, ami a megfizethető, de kiváló minőséget nyújtó éttermek díja. A hely különlegessége, hogy a természet ritmusára hangolva építi fel menüjét:

a szezonális alapanyagok,

a helyi gazdák termékei és

az erdő adományai mind visszaköszönnek az ételekben.

Az Iszkor filozófiája a lassú élet és a tudatos fogyasztás dicsérete – mindezt a Michelin is értékelte, hiszen a fenntarthatóság és a lokális szemlélet ma már az étteremkritika egyik legfontosabb mércéje.

Borsod – a következő gasztroturisztikai célpont

A Dereszla, a Padi, az Anyukám mondta és az Iszkor sikerei nem csupán egyéni diadalok, hanem a borsodi gasztronómia közös felemelkedésének bizonyítékai. Egyre több utazó fedezi fel, hogy a borvidékek, hegyek és történelmi kisvárosok között újfajta ízutazás várja őket.

A Michelin Guide 2025 elismerései tehát nemcsak a séfeknek, hanem egész Borsodnak szólnak: annak a régiónak, amely ma már nemcsak a bor és a természet, hanem a gasztronómia térképén is erős, fénylő pontként ragyog.

