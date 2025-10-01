53 perce
Mesterséges intelligencia Miskolc szolgálatában
A konferenciának a Miskolci Egyetem adott otthont. Az esemény, ahol a mesterséges intelligencia találkozott a város fejlesztési lehetőségeivel.
Konferencia a mesterséges intelligencia kormányzati használatáról
Forrás: MW
Október 1-én tartották a „Mesterséges intelligencia a városok szolgálatában” című konferenciát a Miskolci Egyetem Könyvtárában. A különleges eseményen az MI találkozott a városaink fejlesztéseinek lehetőségeivel, amiben már a Miskolci Egyetem is partner.
Így fogja megváltoztatni a miskolciak életét a mesterséges intelligencia - exkluzív interjú!
Nyitóelőadás
- Alig pár hónapja, hogy elkezdődött valami az „MI” közös történetünkben. A mai nap nem csupán egy ünnepélyes aláírásról szól, hanem egy olyan jövőbe mutató szövetséget erősítünk meg, ami a magyar városok fejlődésének egyik zászlóshajója lehet. Amikor a Kormány a mesterséges intelligencia stratégia új változatát megalkotta, pontosan az ilyen helyi szinten megvalósuló, kézzel fogható innovációban láttuk a nemzeti sikerünk kulcsát. Az a cél vezérelt minket, hogy az MI ne egy távoli megfoghatatlan technológia legyen, hanem a mindennapi életet, a közszolgáltatásokat és a gazdaságot hatékonyabbá tevő valóságos megoldásokat hozzon – hangzott el dr. Palkovics László, a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos digitális manifesztációjától.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A mesterséges intelligencia kormányzati használata
Az MI használatának önkormányzati szintű használatának célja többek közt:
- A közlekedés optimalizálása, ezzel például csökkentve a költségeket.
- Optimalizálni az ügyintézést, például Chatbottal, ami mind az ügyintézők, mind a felhasználók számára gyorsabb és hatékonyabb munkát jelent.
- Használni az intézményirányításban, amely segíti a működési környezetet.
Ehhez a programhoz pedig október elsejével a Miskolci Egyetem is csatlakozott. Prof. dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora hangsúlyozta, hogy az MI lehetőséget ad a fejlődésre, a fejlesztésre, de ehhez összefogás szükséges. A Miskolci Egyetem eredményeinek köszönhetően ideális partner az önkormányzat számára a mesterséges intelligencia alkalmazásában és annak a köz érdekére fordításában.
Ahogyan mi számítunk a Miskolci Egyetem kitűnő szakembereire, úgy ők is számíthatnak Miskolc Városára
– mondta Tóth-Szántai József, Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere.
Ma már nemcsak az épületek és az utak határozzák meg, hogy milyen egy város, hanem mindazok a digitális rendszerek is, amik a mindennapi életünket segítik. A következő lépés az, hogy a mesterséges intelligencia segítségével hatékonyabbá, jobbá tegyük a városi életet, elsősorban a miskolciak életét
– hangsúlyozta.