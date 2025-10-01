október 1., szerda

Malvin névnap

+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Konferencia

1 órája

Mesterséges intelligencia Miskolc szolgálatában

Címkék#mesterséges intelligencia#mesterséges intelligencia (MI)#Miskolc

A konferenciának a Miskolci Egyetem adott otthont. Az esemény, ahol a mesterséges intelligencia találkozott a város fejlesztési lehetőségeivel.

Boon.hu
Mesterséges intelligencia Miskolc szolgálatában

Konferencia a mesterséges intelligencia kormányzati használatáról

Forrás: MW

Október 1-én tartották a „Mesterséges intelligencia a városok szolgálatában” című konferenciát a Miskolci Egyetem Könyvtárában. A különleges eseményen az MI találkozott a városaink fejlesztéseinek lehetőségeivel, amiben már a Miskolci Egyetem is partner.

Konferencia a mesterséges intelligencia kormányzati használatáról
Konferencia a mesterséges intelligencia kormányzati használatáról
Forrás: MW

Nyitóelőadás

- Alig pár hónapja, hogy elkezdődött valami az „MI” közös történetünkben. A mai nap nem csupán egy ünnepélyes aláírásról szól, hanem egy olyan jövőbe mutató szövetséget erősítünk meg, ami a magyar városok fejlődésének egyik zászlóshajója lehet. Amikor a Kormány a mesterséges intelligencia stratégia új változatát megalkotta, pontosan az ilyen helyi szinten megvalósuló, kézzel fogható innovációban láttuk a nemzeti sikerünk kulcsát. Az a cél vezérelt minket, hogy az MI ne egy távoli megfoghatatlan technológia legyen, hanem a mindennapi életet, a közszolgáltatásokat és a gazdaságot hatékonyabbá tevő valóságos megoldásokat hozzon – hangzott el dr. Palkovics László, a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos digitális manifesztációjától.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A mesterséges intelligencia kormányzati használata

Az MI használatának önkormányzati szintű használatának célja többek közt:

  • A közlekedés optimalizálása, ezzel például csökkentve a költségeket.
  • Optimalizálni az ügyintézést, például Chatbottal, ami mind az ügyintézők, mind a felhasználók számára gyorsabb és hatékonyabb munkát jelent.
  • Használni az intézményirányításban, amely segíti a működési környezetet.

Ehhez a programhoz pedig október elsejével a Miskolci Egyetem is csatlakozott. Prof. dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora hangsúlyozta, hogy az MI lehetőséget ad a fejlődésre, a fejlesztésre, de ehhez összefogás szükséges. A Miskolci Egyetem eredményeinek köszönhetően ideális partner az önkormányzat számára a mesterséges intelligencia alkalmazásában és annak a köz érdekére fordításában.

Ahogyan mi számítunk a Miskolci Egyetem kitűnő szakembereire, úgy ők is számíthatnak Miskolc Városára

 – mondta Tóth-Szántai József, Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere.

Ma már nemcsak az épületek és az utak határozzák meg, hogy milyen egy város, hanem mindazok a digitális rendszerek is, amik a mindennapi életünket segítik. A következő lépés az, hogy a mesterséges intelligencia segítségével hatékonyabbá, jobbá tegyük a városi életet, elsősorban a miskolciak életét

 – hangsúlyozta.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu