Mesterséges intelligencia Miskolc szolgálatában

Konferencia a mesterséges intelligencia kormányzati használatáról

Forrás: MW

Nyitóelőadás

- Alig pár hónapja, hogy elkezdődött valami az „MI” közös történetünkben. A mai nap nem csupán egy ünnepélyes aláírásról szól, hanem egy olyan jövőbe mutató szövetséget erősítünk meg, ami a magyar városok fejlődésének egyik zászlóshajója lehet. Amikor a Kormány a mesterséges intelligencia stratégia új változatát megalkotta, pontosan az ilyen helyi szinten megvalósuló, kézzel fogható innovációban láttuk a nemzeti sikerünk kulcsát. Az a cél vezérelt minket, hogy az MI ne egy távoli megfoghatatlan technológia legyen, hanem a mindennapi életet, a közszolgáltatásokat és a gazdaságot hatékonyabbá tevő valóságos megoldásokat hozzon – hangzott el dr. Palkovics László, a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos digitális manifesztációjától.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A mesterséges intelligencia kormányzati használata

Az MI használatának önkormányzati szintű használatának célja többek közt:

A közlekedés optimalizálása, ezzel például csökkentve a költségeket.

Optimalizálni az ügyintézést, például Chatbottal, ami mind az ügyintézők, mind a felhasználók számára gyorsabb és hatékonyabb munkát jelent.

Használni az intézményirányításban, amely segíti a működési környezetet.

Ehhez a programhoz pedig október elsejével a Miskolci Egyetem is csatlakozott. Prof. dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora hangsúlyozta, hogy az MI lehetőséget ad a fejlődésre, a fejlesztésre, de ehhez összefogás szükséges. A Miskolci Egyetem eredményeinek köszönhetően ideális partner az önkormányzat számára a mesterséges intelligencia alkalmazásában és annak a köz érdekére fordításában.

Ahogyan mi számítunk a Miskolci Egyetem kitűnő szakembereire, úgy ők is számíthatnak Miskolc Városára

– mondta Tóth-Szántai József, Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere.

Ma már nemcsak az épületek és az utak határozzák meg, hogy milyen egy város, hanem mindazok a digitális rendszerek is, amik a mindennapi életünket segítik. A következő lépés az, hogy a mesterséges intelligencia segítségével hatékonyabbá, jobbá tegyük a városi életet, elsősorban a miskolciak életét

– hangsúlyozta.