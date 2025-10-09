36 perce
Mérgező anyagot találtak egy teában, azonnal forduljon vissza a boltba, ha ilyet vett!
Határértéket meghaladó növényvédő szert találtak egy teában. A mérgező anyag miatt a termék visszahívását rendelték el.
A termékből Magyarországra is érkezett. Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során határértéket meghaladó növényvédő szer tartalmat mutattak ki Argentínából származó Yerba Maté tea termékben. A mérgező anyag miatt a terméket visszahívták.
Veszély a konyhaszekrényedben: súlyos dolog derült ki a népszerű bögrékről, begyűjtik az összeset
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A mérgező anyagot tartalmazó termék visszahívása
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Kamlesh Kft.) a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi – olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hivatalos weboldalán.
A termék adatai
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék: Yerba Mate Piporé Tradicional, 1kg
- Vonalkód: 7793750000019
- LOT: 0224
- Termékvisszahívás oka: határértéket meghaladó növényvédő szer tartalom
A növényvédő szerek (más néven peszticidek) olyan kémiai vagy biológiai anyagok, melyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek. A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése, és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani és tartatni, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kéri a fogyasztókat, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában vannak, azt ne fogyasszák el!
Ez az 5 borsodi település maga a kánaán, a tutiba születtél, ha itt laksz – állítja az AI, de igaza van?
Durva! Töröttre verték a buszt az Újgyőri főtéren, de kapott a sofőr is – fotó