Hétfőtől megváltozik a buszok és villamosok menetrendje Miskolcon

Csütörtöktől szünidő van az iskolákban, de mivel az eltelt két nap ünnepnapnak minősült (a hosszú hétvége részeként), ténylegesen hétfőtől vehető érvényesnek az őszi szünet. Ennek folyományaként most lép életbe az erre a különleges időszakra vonatkozó menetrendi változás a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. szolgáltatásában.

Menetrendi változás a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. szolgáltatásában: hétfőtől – és csak öt napra

Fotó: Juhász Balázs / mvkzrt.hu

Menetrendi változás, hétfőtől péntekig

Az MVK Zrt. által közzétett menetrendi változás lényege – amint a cég honlapján olvasható –, hogy az iskolai őszi szünethez igazodva, 2025. október 27-től október 31-ig (hétfő-péntek) a miskolci busz- és villamosjáratok az úgynevezett tanszüneti munkanapi menetrend szerint közlekednek.

A tanszüneti menetrend ideje alatt:

nem közlekednek a 2-es villamosjáratok,

a 12-es és a 20A-s autóbuszjáratok helyett munkanapokon napközben is 20-as jelzéssel közlekednek járatok a Repülőtér/Bosch – Búza tér – Egyetemi kollégiumok – Miskolctapolca útvonalon,

a Búza tér végállomás és az Egyetemváros végállomás között (mindkét irányban a Centrum megállóhely érintésével) 22-es viszonylatjelzéssel autóbuszok közlekednek,

egyik 16-os autóbuszjárat sem érinti a Diósgyőri Kórház térségét,

az Avas kilátó végállomásról 12:00 és 16:30 között induló 35-ös járatok nem állnak meg a Fényi Gyula tér megállóhelyen.

A tájékoztatásból kiderül továbbá, hogy az alábbi viszonylatok munkanapi menetrendje különbözik tanszüneti időszakokban a tanítási időszakban érvényes menetrendtől:

1V (villamos), 1AV (villamos), 1G, 3, 3A, 6, 7, 12G, 14, 16, 19, 20, 21G, 24, 29, 31, 32, 34, 35, 35G, 36, 39.

Mint a tömegközlekedési szolgáltató figyelmeztet, az MVK weblapján, illetve az Android és iOS operációs rendszereken elérhető MobilON alkalmazással ezen a napon is valós idejű adatok alapján tervezhetik meg utazásukat a megyeszékhelyen közlekedők. A Mobiljegy alkalmazás segítségével, valamint a jegy- és bérletautomaták használatával, a nap 24 órájában tudnak jegyet és bérletet vásárolni, a pénztárak nyitva tartásától függetlenül, ebben az időszakban is.

