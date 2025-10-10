Programdömping a hétvégén: füstös ételek, szőlőből készült nedűk és buli

A Miskolci Egyetemi Napok (MEN) 2025-ben is a legnépszerűbb előadókkal és felejthetetlen programokkal várja a közönséget.

Csütörtökön indult a buli, kezdetét veszi a MEN

Forrás: Facebook/Miskolci Egyetemi Napok

Október 9–11. között újra felpezsdül a Miskolci Egyetem campusa, hiszen jön az év egyik legnagyobb bulija. A program tele van nagyszínpados sztárokkal és hajnalig tartó bulikkal. Halott Pénz és ByeAlex szombaton zárják a fesztivált, de már csütörtökön és pénteken is olyan fellépők hozzák a hangulatot, mint Dzsúdló, Metzker Viktória vagy a BSW.

A MEN helyszíne megújult

A rendezvény több helyszínen zajlik egy megújult korszerű épületben és szabadtéren is. A felújítás után újra vár mindenkit: a Piros terem, a Kék terem, a Miller a Nagyszínpad és a Kerengő is.

Füstös ízek várnak a szerencsi várban

Aki úgy dönt, hogy a bulizás fáradalmait napközben csodálatos környezetben, finom ízekkel ismerkedve pihenné ki, annak jó úticél lehet akár már október 10-én pénteken, a szerencsi Rákóczi-vár udvara. Itt igazi gasztro- és zenei fesztivál vár a látogatókra, ahol 36 csapat méri össze tudását. Idén ötödik alkalommal rendezik meg a számos különlegességet ígérő I Love Smoky fesztivált. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza a nagyközönséghez a BBQ művészetét, és felejthetetlen élményt nyújtson mindazoknak, akik szeretik a minőségi gasztronómiát és a közösségi hangulatot.

Október 10-én, pénteken este a Vanee és a Star Deluxe koncertjei nyitják meg a fesztivált. Szombaton egész napos amerikai autókiállítás, rodeo bika bajnokság, utcazenészek, valamint gyermekprogramok – ugrálóvár, arcfestés és kézműves foglalkozások – várják a látogatókat. Az este csúcspontja Egri Péter és a Mystery Gang koncertje lesz, amely garantáltan forró hangulatot teremt a vár udvarán. Vasárnap a KCBS Master Series verseny döntője és az eredményhirdetés zárja a hétvégét.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Az Avason a must lesz a főszereplő

A finom ízeket érdemes valamilyen itallal lekísérni, többek között erre is lehetőséget szeptember 11-én szombaton a MustFeszt az Avason rendezvény. A program 10 óra 30 perckor Szüreti felvonulással indul a Szent István tértől a Papszer utcáig. A látványos felvonulásban részt vesznek: Klim Zsolt kisbíró, az Agyagbanda, a Borsodi Huszárbandérium, a Fazekas utcai Általános Iskola és AMI néptáncos növendékei, a Gesztelyi Néptáncegyüttes, az István Nádor Borlovagrend, az„Így tedd rá!” óvodai néptánc csoport, a Miskolczi Borbarátok Társasága Egyesület, a Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskola néptánc csoportja, a Miskolczi Pincék Dalárdája, a Számadó Zenekar, a Szinvavölgyi Alapművészeti Iskola Kisszinva és Palánták csoportja, a Zsolca Táncegyüttes Zsongó csoportja. A Papszer utca Palóczy emlékművénél szőlőtaposás lesz gyermekeknek, majd must kóstoltatás várja az érdeklődőket, fellép a Miskolczi Pincék Dalárdája, a Fazekas utcai Általános Iskola és AMI néptáncos növendékeinek bemutatója, a Galiba Társulat – Mesekoncert, a Gesztelyi Néptáncegyüttes. Ezzel párhuzamosan a Bortanyán népi kézműves foglalkozás lesz, meghallgathatják az érdeklődők Zámborszky Eszter szüreti meséit, fellép a Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskola néptánc csoportja. A Számadó Zenekar táncházat, az Esztenás gyermek táncházat tart majd, 15 órától pedig a Komisz Zenekar muzsikál.