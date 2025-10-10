október 10., péntek

Gedeon névnap

14°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ajánló

2 órája

Programdömping a hétvégén: füstös ételek, szőlőből készült nedűk és buli

Címkék#szombati nap#programajánló#fesztiválok

Aki szeretne, akár már ma este is kiléphet a mindennapi mókuskerékből. A Miskolci Egyetemi Napok (MEN) már csütörtökön gondoskodik arról, hogy vasárnapig le se álljunk a lendülettől.

Galambos Eszter
Programdömping a hétvégén: füstös ételek, szőlőből készült nedűk és buli

Füstös ízek várnak a szerencsi várban

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A Miskolci Egyetemi Napok (MEN) 2025-ben is a legnépszerűbb előadókkal és felejthetetlen programokkal várja a közönséget. 

MEN
Csütörtökön indult a buli, kezdetét veszi a MEN
Forrás: Facebook/Miskolci Egyetemi Napok

Október 9–11. között újra felpezsdül a Miskolci Egyetem campusa, hiszen jön az év egyik legnagyobb bulija. A program tele van nagyszínpados sztárokkal és hajnalig tartó bulikkal. Halott Pénz és ByeAlex szombaton zárják a fesztivált, de már csütörtökön és pénteken is olyan fellépők hozzák a hangulatot, mint Dzsúdló, Metzker Viktória vagy a BSW.

A MEN helyszíne megújult

A rendezvény több helyszínen zajlik egy megújult korszerű épületben és szabadtéren is. A felújítás után újra vár mindenkit: a Piros terem, a Kék terem, a Miller a Nagyszínpad és a Kerengő is.

Füstös ízek várnak a szerencsi várban

Aki úgy dönt, hogy a bulizás fáradalmait napközben csodálatos környezetben, finom ízekkel ismerkedve pihenné ki, annak jó úticél lehet akár már október 10-én pénteken, a szerencsi Rákóczi-vár udvara. Itt igazi gasztro- és zenei fesztivál vár a látogatókra, ahol 36 csapat méri össze tudását. Idén ötödik alkalommal rendezik meg a számos különlegességet ígérő I Love Smoky fesztivált. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza a nagyközönséghez a BBQ művészetét, és felejthetetlen élményt nyújtson mindazoknak, akik szeretik a minőségi gasztronómiát és a közösségi hangulatot.

Október 10-én, pénteken este a Vanee és a Star Deluxe koncertjei nyitják meg a fesztivált. Szombaton egész napos amerikai autókiállítás, rodeo bika bajnokság, utcazenészek, valamint gyermekprogramok – ugrálóvár, arcfestés és kézműves foglalkozások – várják a látogatókat. Az este csúcspontja Egri Péter és a Mystery Gang koncertje lesz, amely garantáltan forró hangulatot teremt a vár udvarán. Vasárnap a KCBS Master Series verseny döntője és az eredményhirdetés zárja a hétvégét.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Az Avason a must lesz a főszereplő 

A finom ízeket érdemes valamilyen itallal lekísérni, többek között erre is lehetőséget szeptember 11-én szombaton a MustFeszt az Avason rendezvény. A program 10 óra 30 perckor Szüreti felvonulással indul a Szent István tértől a Papszer utcáig. A látványos felvonulásban részt vesznek: Klim Zsolt kisbíró, az Agyagbanda, a Borsodi Huszárbandérium, a Fazekas utcai Általános Iskola és AMI néptáncos növendékei, a Gesztelyi Néptáncegyüttes, az István Nádor Borlovagrend, az„Így tedd rá!” óvodai néptánc csoport, a Miskolczi Borbarátok Társasága Egyesület, a Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskola néptánc csoportja, a Miskolczi Pincék Dalárdája, a Számadó Zenekar, a Szinvavölgyi Alapművészeti Iskola Kisszinva és Palánták csoportja, a Zsolca Táncegyüttes Zsongó csoportja.  A Papszer utca Palóczy emlékművénél szőlőtaposás lesz gyermekeknek, majd must kóstoltatás várja az érdeklődőket, fellép a Miskolczi Pincék Dalárdája, a Fazekas utcai Általános Iskola és AMI néptáncos növendékeinek bemutatója, a Galiba Társulat – Mesekoncert, a Gesztelyi Néptáncegyüttes. Ezzel párhuzamosan a Bortanyán népi kézműves foglalkozás lesz, meghallgathatják az érdeklődők Zámborszky Eszter szüreti meséit, fellép a Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskola néptánc csoportja. A Számadó Zenekar táncházat, az Esztenás gyermek táncházat tart majd, 15 órától pedig a Komisz Zenekar muzsikál. 

A barlangok csodálatos világával ismerkedhetünk Edelényben

Akik nyugalmasabb, bensőségesebb programra vágynak azoknak érdemes ellátogatnia Edelénybe, az október 11-én, szombaton nyíló a „A barlangok varázslatos világa” című kiállítás megnyitójára, a Hadobás Pál Művelődési Házba. A programon Berentés Ágnes fotóit csodálhatják meg, ezen belül azt a díjnyertes alkotást is,  amely az USA-ban első helyezést ért el a a We and Caves Balkáni barlangfotós pályázaton. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu