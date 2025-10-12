A hétvégén felpezsdült Miskolc és környéke

Az Európai Unió új javaslata szerint a műszaki vizsga rendszerébe bekerülhet egy eddig főként dízelautóknál alkalmazott vizsgálati módszer, a részecskeszám-mérés (PN-mérés). Ez pontosabb képet ad a kipufogógázban található apró, egészségre ártalmas részecskék mennyiségéről.

