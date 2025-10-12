október 12., vasárnap

Miksa névnap

11°
+18
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vasárnap

38 perce

A hétvégén felpezsdült Miskolc és környéke

Címkék#vásár#Miskolc#tokaj#Miskolci Egyetem

A termelői vásáron sétálva akár már az ünnepekre is vásárolgathattunk. A MEN zárónapja fergetegesre sikerült.

Galambos Eszter
A hétvégén felpezsdült Miskolc és környéke

A MEN zárónapja fantasztikusra sikerült

Forrás: MEN

A Miskolci Egyetemi Napok (MEN) zárónapja fantasztikusra sikerült. 

MEN
A MEN zárónapján fellépet ByAlex is 
Fotó: Vajda János

A MEN -re idén is nagyon sokat látogattak el

A Miskolci Egyetem campusa, most már biztosan állíthatjuk, hogy az év egyik legnagyobb bulijával várta az érdeklődőket. A zárónap sem spórolta meg a sztárfellépőket és egészen hajnal háromig bulizhatott, aki kedvet érzett. Adunk egy kis ízelítőt a hangulatból sok fotóval.

 

Aki úgy döntött hogy a szombati buli után a természetbe vágyik, annak érdemes volt ellátogatnia a Tokaj-Hegyaljai Piacra. A termelői vásáron minden volt még, olyan dolgok is, amelyre október közepén nem feltétlenül számítottunk. Mutatjuk!

Az Európai Unió új javaslata szerint a műszaki vizsga rendszerébe bekerülhet egy eddig főként dízelautóknál alkalmazott vizsgálati módszer, a részecskeszám-mérés (PN-mérés). Ez pontosabb képet ad a kipufogógázban található apró, egészségre ártalmas részecskék mennyiségéről.

Amennyiben ez a téma is érdekli, kattintson az alábbi linkre

Amikor egy családtag vagy szerettünk elhunyt, a hagyaték gyakran nem csak ingatlanokat, értéktárgyakat, hanem hiteleket is magában foglal. De vajon minden hitel automatikusan az örökösre száll? Szakemberek tanácsait követve megmutatjuk, mikor kerülhetjük el a fizetést, és milyen hitelek örökölhetők.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu