A hétvégén felpezsdült Miskolc és környéke
A termelői vásáron sétálva akár már az ünnepekre is vásárolgathattunk. A MEN zárónapja fergetegesre sikerült.
A MEN zárónapja fantasztikusra sikerült
Forrás: MEN
A Miskolci Egyetemi Napok (MEN) zárónapja fantasztikusra sikerült.
A MEN -re idén is nagyon sokat látogattak el
A Miskolci Egyetem campusa, most már biztosan állíthatjuk, hogy az év egyik legnagyobb bulijával várta az érdeklődőket. A zárónap sem spórolta meg a sztárfellépőket és egészen hajnal háromig bulizhatott, aki kedvet érzett. Adunk egy kis ízelítőt a hangulatból sok fotóval.
A Piros, a Kék, a Kerengő vagy esetleg a Nagyszínpad? Mindenhol nagyot szólt a szombati buli a Miskolci Egyetemen - fotók, videó!
Aki úgy döntött hogy a szombati buli után a természetbe vágyik, annak érdemes volt ellátogatnia a Tokaj-Hegyaljai Piacra. A termelői vásáron minden volt még, olyan dolgok is, amelyre október közepén nem feltétlenül számítottunk. Mutatjuk!
A Tokaj-Hegyaljai Piacon akár rémüldözni is lehetett: pók, vigyorgó tök és méregerős paprika várt a nézelődőkre - fotók, videó
