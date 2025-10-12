október 12., vasárnap

A Piros, a Kék, a Kerengő vagy esetleg a Nagyszínpad? Mindenhol nagyot szólt a szombati buli a Miskolci Egyetemen - fotók, videó!

Címkék#ByeAlex#boon video#Halott Pénz#Miskolci Egyetemi Napok#Miskolci Egyetem

Október 9–11. között újra felpezsdült a Miskolci Egyetem campusa, most már biztosan állíthatjuk, hogy az év egyik legnagyobb bulija várta az érdeklődőket. A Miskolci Egyetemi Napok (MEN) zárónapja is fantasztikusra sikerült.

Galambos Eszter
A Piros, a Kék, a Kerengő vagy esetleg a Nagyszínpad? Mindenhol nagyot szólt a szombati buli a Miskolci Egyetemen - fotók, videó!

A Miskolci Egyetemi Napok (MEN) évtizedek óta az északkelet-magyarországi régió egyik legjobban várt eseménye. A fesztivál mára túlnőtt az egyetemisták szórakozásán. A szombati zárónap sem spórolta meg a sztárfellépőket és egészen hajnal háromig bulizhatott, aki kedvet érzett.

men030
Fergeteges buli várta a MEN  látogatóit Fotó: Vajda János

A MEN megújult helyszínnel várt

A programokra érkezőket megújult korszerű helyszín várta, ami mindenki megelégedésére szolgált.

Halász Tamara csütörtökön és pénteken is bulizott a barátaival, és ez olyan jól sikerült, hogy úgy döntött szombaton is kinéznek:

Végzős vagyok egy középiskolában és nagyon örültem az ingyen bérletnek, nekem szinte minden barátom regisztrált. Szuper volt a program eddig a Manuel koncert volt a kedvencem. A véleményem az, hogy nagyon szép lett a a megújult Rocky, az pedig különösen jó, hogy a szabadtéri színpad előtti rész nem füves, nem kell többé sárban MEN-ezni. Hatalmas tér és ez most meg is telt, mert kint is, bent is sokan voltak 

– mondta el kérdésünkre a 17 éves lány.

Miskolci Egyetemi Napok szombaton

Fotók: Vajda János

 

Minden generáció jól szórakozott

Juhász Emese barátnőjével, Reginával látogatott el a koncertre, ők már egy másik korosztályt képviseltek:

Eljöttünk kicsit nosztalgiázni, hiszen ide jártunk egyetemre. Őszintén szólva a gyerekeink is buliztak pénteken és ők beszéltek rá, hogy mindenképpen jönnünk kell, mert jó a buli és higgyük el, rá sem fogunk ismerni a helyre. Ez így is lett, elképesztő a változás. Bár mi már lassan ötven évesek leszünk, de így is nagyon jól érezzük magunkat. Kedvencünk ByeAlex, őt vártuk nagyon és persze a Halott Pénzt.

Több helyszín, más-más stílus

Öt helyszínen várták a kikapcsolódni vágyókat szombaton a Miskolci Egyetemi Napokon. A Nagyszínpad előtt hatalmas tömeg várta a fellépő sztárokat, de megtelt a Piros és Kék terem, a Kerengő és végül a Miller is.

Szenzációs volt

A rendezvény elhozta az ország legnagyobb sztárjait, mindezt azonban egy szenzációs bejelentés is tetézte. Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere ugyanis bejelentette, hogy a Miskolci Egyetemi Napok (MEN) idén teljesen ingyenes lesz a város középiskolásainak egy jelentős része számára, ezzel a lehetőséggel a legtöbben éltek is. 

 

boon.hu video

