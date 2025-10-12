A Piros, a Kék, a Kerengő vagy esetleg a Nagyszínpad? Mindenhol nagyot szólt a szombati buli a Miskolci Egyetemen - fotók, videó!

A Miskolci Egyetemi Napok (MEN) évtizedek óta az északkelet-magyarországi régió egyik legjobban várt eseménye. A fesztivál mára túlnőtt az egyetemisták szórakozásán. A szombati zárónap sem spórolta meg a sztárfellépőket és egészen hajnal háromig bulizhatott, aki kedvet érzett.

Fergeteges buli várta a MEN látogatóit Fotó: Vajda János

A MEN megújult helyszínnel várt

A programokra érkezőket megújult korszerű helyszín várta, ami mindenki megelégedésére szolgált.

Halász Tamara csütörtökön és pénteken is bulizott a barátaival, és ez olyan jól sikerült, hogy úgy döntött szombaton is kinéznek:

Végzős vagyok egy középiskolában és nagyon örültem az ingyen bérletnek, nekem szinte minden barátom regisztrált. Szuper volt a program eddig a Manuel koncert volt a kedvencem. A véleményem az, hogy nagyon szép lett a a megújult Rocky, az pedig különösen jó, hogy a szabadtéri színpad előtti rész nem füves, nem kell többé sárban MEN-ezni. Hatalmas tér és ez most meg is telt, mert kint is, bent is sokan voltak

– mondta el kérdésünkre a 17 éves lány.