Megelőzés

1 órája

Ez a betegség jó eséllyel gyógyítható! Mutatjuk miről szól a rózsaszín hónap

Október az emlőrák elleni küzdelem nemzetközi hónapja. A mellrák világszerte a leggyakoribb daganatos megbetegedés a nők körében, ezért nagyon fontos a megelőzés és korai felismerés.

Október a mellrák elleni küzdelem hónapja

Forrás: MW

A mellrák elleni küzdelem nemzetközi hónapját a világ minden táján rózsaszín hónapként tartják számon. 

mellrák
Rózsaszín szalagos felvonulást rendeztek Miskolc belvárosban a mellrák elleni küzdelem hónapjában 
Forrás: MW

Ezzel a kezdeményezéssel a szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a betegség időben felismerve jó eséllyel gyógyítható.

A mellrák felismerésében fontos az önvizsgálat

A mellrák korai stádiumban gyakran nem okoz fájdalmat vagy észrevehető tüneteket, ezért a rendszeres önvizsgálat és a mammográfiás szűrés életmentő lehet. A mammográfia képes kimutatni a legapróbb elváltozásokat is még azelőtt, hogy azok tapinthatóvá válnának.

A szűrővizsgálaton való részvétel életet menthet

Magyarországon minden 45 és 65 év közötti nő kétévente névre szóló meghívót kap a térítésmentes szűrővizsgálatra. A modern digitális eszközök gyorsak, biztonságosak, és minimális kellemetlenséggel járnak. A korszerű digitális készülékek ma már minimálisra csökkentik a kellemetlenségeket, és az eljárás biztonságos a sugárzás szempontjából is.

A kockázati tényezők közé tartoznak:

  • az életkor előrehaladása,
  • családi előzmények (emlőrák a rokonoknál),
  • korai menstruáció vagy késői menopauza,
  • hosszú távú hormonális kezelés,
  • elhízás és rendszeres alkoholfogyasztás.

Figyelem! Férfiaknál is előfordulhat

A korán felfedezett és kezelt emlőrák jó eséllyel gyógyítható. Kulcsfontosságú a havi önvizsgálat elvégzése, valamint a rendszeres mammográfiás szűrővizsgálatokon való részvétel. Az önvizsgálat fontos része a korai felismerésnek, de nem helyettesíti a rendszeres mammográfiás szűrést. 

A mammográfia már jóval a daganat kitapinthatóvá válása előtt képes felfedezni a problémát.

Mutatjuk, hol tájékozódhat 

További hasznos információkat az emlődaganatról és a szűrésről a ITT  talál. Ha kérdése van, hívja a 1812-es ingyenes telefonszámot, amely a nap 24 órájában elérhető.

 

