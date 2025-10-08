Ez a betegség jó eséllyel gyógyítható! Mutatjuk miről szól a rózsaszín hónap

A mellrák elleni küzdelem nemzetközi hónapját a világ minden táján rózsaszín hónapként tartják számon.

Rózsaszín szalagos felvonulást rendeztek Miskolc belvárosban a mellrák elleni küzdelem hónapjában

Forrás: MW

Ezzel a kezdeményezéssel a szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a betegség időben felismerve jó eséllyel gyógyítható.

A mellrák felismerésében fontos az önvizsgálat

A mellrák korai stádiumban gyakran nem okoz fájdalmat vagy észrevehető tüneteket, ezért a rendszeres önvizsgálat és a mammográfiás szűrés életmentő lehet. A mammográfia képes kimutatni a legapróbb elváltozásokat is még azelőtt, hogy azok tapinthatóvá válnának.