Ez a betegség jó eséllyel gyógyítható! Mutatjuk miről szól a rózsaszín hónap
Október az emlőrák elleni küzdelem nemzetközi hónapja. A mellrák világszerte a leggyakoribb daganatos megbetegedés a nők körében, ezért nagyon fontos a megelőzés és korai felismerés.
Október a mellrák elleni küzdelem hónapja
A mellrák elleni küzdelem nemzetközi hónapját a világ minden táján rózsaszín hónapként tartják számon.
Ezzel a kezdeményezéssel a szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a betegség időben felismerve jó eséllyel gyógyítható.
A mellrák felismerésében fontos az önvizsgálat
A mellrák korai stádiumban gyakran nem okoz fájdalmat vagy észrevehető tüneteket, ezért a rendszeres önvizsgálat és a mammográfiás szűrés életmentő lehet. A mammográfia képes kimutatni a legapróbb elváltozásokat is még azelőtt, hogy azok tapinthatóvá válnának.
Felvonulás a belvárosban – A mellrák megelőzésére hívták fel a figyelmet - képekkel
A szűrővizsgálaton való részvétel életet menthet
Magyarországon minden 45 és 65 év közötti nő kétévente névre szóló meghívót kap a térítésmentes szűrővizsgálatra. A modern digitális eszközök gyorsak, biztonságosak, és minimális kellemetlenséggel járnak. A korszerű digitális készülékek ma már minimálisra csökkentik a kellemetlenségeket, és az eljárás biztonságos a sugárzás szempontjából is.
A kockázati tényezők közé tartoznak:
- az életkor előrehaladása,
- családi előzmények (emlőrák a rokonoknál),
- korai menstruáció vagy késői menopauza,
- hosszú távú hormonális kezelés,
- elhízás és rendszeres alkoholfogyasztás.
Figyelem! Férfiaknál is előfordulhat
A korán felfedezett és kezelt emlőrák jó eséllyel gyógyítható. Kulcsfontosságú a havi önvizsgálat elvégzése, valamint a rendszeres mammográfiás szűrővizsgálatokon való részvétel. Az önvizsgálat fontos része a korai felismerésnek, de nem helyettesíti a rendszeres mammográfiás szűrést.
A mammográfia már jóval a daganat kitapinthatóvá válása előtt képes felfedezni a problémát.
Mutatjuk, hol tájékozódhat
További hasznos információkat az emlődaganatról és a szűrésről a ITT talál. Ha kérdése van, hívja a 1812-es ingyenes telefonszámot, amely a nap 24 órájában elérhető.
