A Miskolci Egyetem rózsaszín ellentámadásba lendült a mellrák ellen

Rózsaszín séta az Egyetemvárosban! – ezzel a felkiáltással osztotta meg közösségi oldalán Matiscsák Éva, Miskolc alpolgármestere a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kara által szervezett figyelemfelhívó programról készült fotókat. A séta a mellrák elleni küzdelem jegyében zajlott.



A mellrák elleni küzdelem ügye állt az egyetemi séta mögött Fotó: Horvath Csongor / Forrás: Facebook/Matiscsák Éva

Az eseményt a mellrák elleni küzdelem hónapjában, októberben rendezték meg, immár hagyományosan. A séta célja, hogy felhívja a figyelmet az emlőrák megelőzésére, a korai felismerés fontosságára és az egészségtudatosság életmentő erejére.

A rózsaszín a mellrák elleni összefogás színe

Az Egyetemvárosban tartott rendezvényre diákok, oktatók, egészségügyi dolgozók és civilek is érkeztek. A résztvevők rózsaszín szalagokat és léggömböket viseltek, szimbolizálva az összefogást az érintettek mellett.

Októberben, a mellrák elleni küzdelem hónapjában a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kara ismét rózsaszínbe öltöztette az Egyetemvárost, hogy felhívja a figyelmet az emlőrák megelőzésére, a korai felismerésre és a tudatos egészségmegőrzés életmentő erejére

– írta bejegyzésében Matiscsák Éva.