A Miskolci Egyetem rózsaszín ellentámadásba lendült a mellrák ellen
Az Egészségtudományi Kar szervezésében megtartott sétán diákok, oktatók és városvezetők együtt hívták fel a figyelmet a megelőzés és a korai felismerés fontosságára. Október a mellrák elleni küzdelem hónapja: ennek jegyében idén is rózsaszínbe borult a Miskolci Egyetem városa.
Rengetegen vettek részt a Miskolci Egyetem mellrák ellen indított rózsaszín sétáján
Fotó: Horvath Csongor
Rózsaszín séta az Egyetemvárosban! – ezzel a felkiáltással osztotta meg közösségi oldalán Matiscsák Éva, Miskolc alpolgármestere a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kara által szervezett figyelemfelhívó programról készült fotókat. A séta a mellrák elleni küzdelem jegyében zajlott.
Az eseményt a mellrák elleni küzdelem hónapjában, októberben rendezték meg, immár hagyományosan. A séta célja, hogy felhívja a figyelmet az emlőrák megelőzésére, a korai felismerés fontosságára és az egészségtudatosság életmentő erejére.
A rózsaszín a mellrák elleni összefogás színe
Az Egyetemvárosban tartott rendezvényre diákok, oktatók, egészségügyi dolgozók és civilek is érkeztek. A résztvevők rózsaszín szalagokat és léggömböket viseltek, szimbolizálva az összefogást az érintettek mellett.
Októberben, a mellrák elleni küzdelem hónapjában a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kara ismét rózsaszínbe öltöztette az Egyetemvárost, hogy felhívja a figyelmet az emlőrák megelőzésére, a korai felismerésre és a tudatos egészségmegőrzés életmentő erejére
– írta bejegyzésében Matiscsák Éva.
Sikersztorikat ünnepeltek
A séta végén a résztvevők közösen emlékeztek meg azokról, akik életüket vesztették a betegségben, és tapsoltak azoknak, akik legyőzték a kórt.
A program szervezői kiemelték: a mellrák korai felismerése jelentősen növeli a gyógyulás esélyeit, ezért fontos, hogy a nők rendszeresen részt vegyenek a szűrővizsgálatokon és figyeljenek testük jelzéseire.
A Miskolci Egyetem Egészségtudományi Karának kezdeményezése mára a város egyik legmeghatóbb októberi hagyományává vált – egy nap, amikor az Egyetemváros rózsaszínbe öltözve üzeni: az egészség és az élet védelme közös ügy.
