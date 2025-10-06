Rengeteg garázst és melléképületet kell lebontani? Új szabályok az udvarokon!

2025 augusztusától jelentősen módosult a Településrendezési és Építési Követelmények Alapszabályzata (TÉKA), amely meghatározza, mit és hová lehet építeni egy telken. A változások célja, hogy a szabályozás életszerűbb és rugalmasabb legyen, ám ez nem jelenti azt, hogy minden korábban épült melléképület automatikusan megfelel az új előírásoknak.

Melléképületet szeretne? Tájékozódjon a megváltozott szabályokról

Új korszak kezdődik a melléképületek építésekor

A frissített előírások több korlátozást enyhítenek, pontosabban meghatározzák a telek beépíthetőségét, és modernizálják a melléképítmények kategóriáit. Ennek köszönhetően sokan könnyebben építhetnek majd garázst, tárolót vagy kerti építményt, de csak akkor, ha ezek megfelelnek a helyi szabályoknak is.

Így bővül a melléképítmények köre: jönnek a modern elemek

A melléképítmények listája korábban főleg a garázsokra, fészerre, sufnira és műhelyre korlátozódott.

Az új szabályozás most kifejezetten kiterjesztette ezt olyan modern elemekre, mint a csapadékvíz-tárolók, oltóvíz-tartályok vagy sprinkler gépházak. Ezek az új kategóriák nemcsak kényelmet és biztonságot hoznak, hanem a fenntarthatóság irányába is elmozdítják az építési szemléletet.

Az viszont fontos, hogy ezek elhelyezésére és létesítésére továbbra is a helyi önkormányzat által kiadott szabályok az irányadók.

Előkertben is lehet melléképület, de nem mindenhol

Az egyik legtöbbet emlegetett újítás az, hogy bizonyos esetekben a melléképületek az előkertben vagy az oldalkertben is elhelyezhetők. Ez különösen jól jöhet a keskeny telkek tulajdonosainak, ahol eddig a garázs vagy tároló csak a ház mögött fért el. Fontos azonban tisztázni, hogy ez nem általános engedély. A lakóövezetek többségében a garázs továbbra sem építhető automatikusan az előkertbe, csak akkor, ha a helyi építési szabályzat (HÉSZ) kifejezetten lehetővé teszi azt, például az építési hely kijelölésével vagy külön eltérési engedéllyel. Más területeken, például gazdasági övezetekben, a szabályok valóban lazábbak lehetnek.

Mikor kell engedély, és mikor nem?

A melléképület építése során az egyik legfontosabb kérdés, hogy szükséges-e engedély vagy bejelentés. A válasz nem a TÉKA-ban, hanem az építésügyi eljárásokról szóló külön rendeletben található, ezért minden esetben érdemes előre egyeztetni az önkormányzattal vagy egy építész szakemberrel.

Kisebb kerti tárolók, fészer vagy szerszámos ház: ha a méretük kicsi, magasságuk alacsony, és nem kapcsolódnak közműhöz, gyakran nem kell engedély.

Garázs, nagyobb melléképület: ezekhez általában bejelentés vagy engedély szükséges, főleg, ha közművet érintenek, vagy ha az épület az utcaképben is megjelenik.

Különleges építmények, például víztárolók vagy tűzvédelmi tartályok esetén a funkció és a méret határozza meg az eljárást.

A legbiztosabb megoldás, ha minden építkezés előtt helyi szinten tisztázza a tulajdonos, mit enged meg a helyi építési szabályzat, mert a végső szó mindig az önkormányzaté.

Miért előnyös az új rendszer az ingatlantulajdonosoknak?

Bár a cím ijesztően hangzik, a TÉKA módosítása alapvetően könnyítést és rugalmasságot hoz. A cél, hogy a tulajdonosok jobban kihasználhassák a telküket, és ne akadjanak el apró adminisztratív korlátokon. A 2025 augusztusában életbe lépett változások új korszakot nyitnak a magyar háztulajdonosok számára. A cél nem a bontás, hanem a rendezett, átlátható építési környezet kialakítása. Aki most utánanéz, mit enged meg a helyi szabályzat, az jövőre már nyugodtan tervezheti új melléképületét vagy garázsát. Aki viszont figyelmen kívül hagyja az előírásokat, annak valóban lebontás lehet a vége. Az új korszak mottója egyszerű: tájékozódni olcsóbb, mint bontani.