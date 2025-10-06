1 órája
Rengeteg garázst és melléképületet kell lebontani? Új szabályok az udvarokon!
Sokan kellemetlen meglepetés elé nézhetnek, ha nem figyelnek az új előírásokra. Az új melléképület építési szabályok 2025 augusztusától teljesen átrendeződtek. Egyes szabálytalan építmények sorsa kérdésessé válhat.
2025 augusztusától jelentősen módosult a Településrendezési és Építési Követelmények Alapszabályzata (TÉKA), amely meghatározza, mit és hová lehet építeni egy telken. A változások célja, hogy a szabályozás életszerűbb és rugalmasabb legyen, ám ez nem jelenti azt, hogy minden korábban épült melléképület automatikusan megfelel az új előírásoknak.
Új korszak kezdődik a melléképületek építésekor
A frissített előírások több korlátozást enyhítenek, pontosabban meghatározzák a telek beépíthetőségét, és modernizálják a melléképítmények kategóriáit. Ennek köszönhetően sokan könnyebben építhetnek majd garázst, tárolót vagy kerti építményt, de csak akkor, ha ezek megfelelnek a helyi szabályoknak is.
Így bővül a melléképítmények köre: jönnek a modern elemek
A melléképítmények listája korábban főleg a garázsokra, fészerre, sufnira és műhelyre korlátozódott.
Az új szabályozás most kifejezetten kiterjesztette ezt olyan modern elemekre, mint a csapadékvíz-tárolók, oltóvíz-tartályok vagy sprinkler gépházak. Ezek az új kategóriák nemcsak kényelmet és biztonságot hoznak, hanem a fenntarthatóság irányába is elmozdítják az építési szemléletet.
Az viszont fontos, hogy ezek elhelyezésére és létesítésére továbbra is a helyi önkormányzat által kiadott szabályok az irányadók.
Előkertben is lehet melléképület, de nem mindenhol
Az egyik legtöbbet emlegetett újítás az, hogy bizonyos esetekben a melléképületek az előkertben vagy az oldalkertben is elhelyezhetők. Ez különösen jól jöhet a keskeny telkek tulajdonosainak, ahol eddig a garázs vagy tároló csak a ház mögött fért el. Fontos azonban tisztázni, hogy ez nem általános engedély. A lakóövezetek többségében a garázs továbbra sem építhető automatikusan az előkertbe, csak akkor, ha a helyi építési szabályzat (HÉSZ) kifejezetten lehetővé teszi azt, például az építési hely kijelölésével vagy külön eltérési engedéllyel. Más területeken, például gazdasági övezetekben, a szabályok valóban lazábbak lehetnek.
Mikor kell engedély, és mikor nem?
A melléképület építése során az egyik legfontosabb kérdés, hogy szükséges-e engedély vagy bejelentés. A válasz nem a TÉKA-ban, hanem az építésügyi eljárásokról szóló külön rendeletben található, ezért minden esetben érdemes előre egyeztetni az önkormányzattal vagy egy építész szakemberrel.
- Kisebb kerti tárolók, fészer vagy szerszámos ház: ha a méretük kicsi, magasságuk alacsony, és nem kapcsolódnak közműhöz, gyakran nem kell engedély.
- Garázs, nagyobb melléképület: ezekhez általában bejelentés vagy engedély szükséges, főleg, ha közművet érintenek, vagy ha az épület az utcaképben is megjelenik.
- Különleges építmények, például víztárolók vagy tűzvédelmi tartályok esetén a funkció és a méret határozza meg az eljárást.
- A legbiztosabb megoldás, ha minden építkezés előtt helyi szinten tisztázza a tulajdonos, mit enged meg a helyi építési szabályzat, mert a végső szó mindig az önkormányzaté.
Miért előnyös az új rendszer az ingatlantulajdonosoknak?
Bár a cím ijesztően hangzik, a TÉKA módosítása alapvetően könnyítést és rugalmasságot hoz. A cél, hogy a tulajdonosok jobban kihasználhassák a telküket, és ne akadjanak el apró adminisztratív korlátokon. A 2025 augusztusában életbe lépett változások új korszakot nyitnak a magyar háztulajdonosok számára. A cél nem a bontás, hanem a rendezett, átlátható építési környezet kialakítása. Aki most utánanéz, mit enged meg a helyi szabályzat, az jövőre már nyugodtan tervezheti új melléképületét vagy garázsát. Aki viszont figyelmen kívül hagyja az előírásokat, annak valóban lebontás lehet a vége. Az új korszak mottója egyszerű: tájékozódni olcsóbb, mint bontani.
