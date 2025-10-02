október 2., csütörtök

Megtoltuk, második lett! Megyer-hegy előtt csak a Zengő

Címkék#kilátó#Zemplén#turizmus#Megyer-hegyi Tengerszem#Sárospatak#turisztikai célpont#Év Kilátója#második helyezés

Ezüstérmes lett a zempléni „versenyző”. Bár ez nem versenyfutás volt, inkább seregszemle, de így is siker, hogy a Megyer-hegyi Tengerszem kilátója a második legtöbb szavazatot kapta az Év kilátója pályázaton.

Boon.hu
Megtoltuk, második lett! Megyer-hegy előtt csak a Zengő

Turisztikai játékot hirdettek nemrég a világhálón az Év kilátója címmel. A Boon.hu is biztatta (egy online kezdeményezést felkarolva) olvasóit: szavazzanak a Megyer-hegyi Tengerszem látványosságára, azaz „toljuk meg a kilátót”. A borsodi-zempléni aktivitás jól jött, a második helyhez volt elég a két és félezer voks.

Megyer-hegyi Tengerszem
Megyer-hegyi Tengerszem kilátója – így néz ki, és ilyen fentről a panoráma

A Megyer-hegyi Tengerszem kilátója lett a második legszebb

Az internetes közönségszavazást az Év kilátója cím kiosztása végett hirdette meg egy turisztikai weboldal. A múlt héten a Borsod Online is beszállt a versengésbe, amennyiben arra sarkallta cikkével olvasóit: „Toljuk meg a kilátót! A Megyer-hegyi legyen az év kilátója” – s a felhívás nem is maradt eredménytelen. A tíz induló kötött szereplő megyénkbeli kirándulócélpont összesen 2770 voksot gyűjtött be, s ezzel kiérdemelte a második helyezést. Az országból csak a Mecsek-beli Zengő-kilátó előzte meg.

Egy újabb komoly dicsőség Sárospataknak!

Most a Megyer-hegyi Tengerszem kilátója került országos elismerésre: a rangos Év kilátója szavazáson a II. helyezést szerezte meg! Büszkék vagyunk erre az eredményre, hiszen a Tengerszem és a Zemplén csodái méltán érdemlik ki az ország figyelmét.

Gratulálunk minden döntősnek, és külön elismerés a győztes Zengő-kilátónak (Mecsek)! Köszönjük mindenkinek, aki szavazatával hozzájárult ehhez a szép sikerhez!

Ez olvasható Farkas Szabolcs sárospataki polgármester facebookos bejegyzésében. A posztból vett képekkel illusztrálja a Boon.hu is a témát.

Innen leolvashatjuk a teljes és pontos listát:

Az Év Kilátója 2025 végleges eredménye

  1. Zengő-kilátó (Mecsek): 5752 szavazat
  2. Megyer-hegyi kilátó (Zemplén): 2770 szavazat
  3. Julianus-kilátó (Börzsöny): 2407 szavazat
  4. Gortva-Jójárt-kilátó (Mátra): 1429 szavazat
  5. Gloriette kilátó (Fertő tó): 781 szavazat
  6. Thuróczy Lajos-kilátó / Galya-kilátó (Mátra): 692 szavazat
  7. Szár-hegyi kilátó (Bakony): 636 szavazat
  8. Lábasház-kilátó (Tisza-tó): 553 szavazat
  9. Csere-hegyi kilátó (Balaton): 438 szavazat
  10. Kömpe Szeme kilátó (Őrség): 334 szavazat

Mint látható, összesen több mint 15 ezer szavazatot kapott a tíz jelölt.

Kicsivel később Aros János, Sárospatak korábbi polgármestere is megnyilvánult a szavazási végeredménnyel kapcsolatban, szintén a Facebookon:

 

