Megtoltuk, második lett! Megyer-hegy előtt csak a Zengő

Turisztikai játékot hirdettek nemrég a világhálón az Év kilátója címmel. A Boon.hu is biztatta (egy online kezdeményezést felkarolva) olvasóit: szavazzanak a Megyer-hegyi Tengerszem látványosságára, azaz „toljuk meg a kilátót”. A borsodi-zempléni aktivitás jól jött, a második helyhez volt elég a két és félezer voks.

Megyer-hegyi Tengerszem kilátója – így néz ki, és ilyen fentről a panoráma

A Megyer-hegyi Tengerszem kilátója lett a második legszebb

Az internetes közönségszavazást az Év kilátója cím kiosztása végett hirdette meg egy turisztikai weboldal. A múlt héten a Borsod Online is beszállt a versengésbe, amennyiben arra sarkallta cikkével olvasóit: „Toljuk meg a kilátót! A Megyer-hegyi legyen az év kilátója” – s a felhívás nem is maradt eredménytelen. A tíz induló kötött szereplő megyénkbeli kirándulócélpont összesen 2770 voksot gyűjtött be, s ezzel kiérdemelte a második helyezést. Az országból csak a Mecsek-beli Zengő-kilátó előzte meg.