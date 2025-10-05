„Szégyellem magam, lemondok” – mondta a megalázó vereség után a borsodi focicsapat edzője

A megyei foci nem mindennapi sztorikat tartogat

Szombaton nagyüzem volt a megyei élvonalban. Izsófalva 2 góllal győzte le Szerencs csapatát, ami után az edző, Barnóczky Attila sajátos humorral értékelte a sikert.

A héten megkérdezte a Tescóban a pénztáros, hogy gyűjtöm-e a pontokat? Beleremegett a lábam, de elfogadtam. Ma a fiúk is rászolgáltak a győzelemre és ők is megkapták a teljesítményük után a három pontot.

