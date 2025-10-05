1 órája
„Szégyellem magam, lemondok” – mondta a megalázó vereség után a borsodi focicsapat edzője
Egy borsodi csapatnak nagyon nem ment a hétvégén. A megyei foci szinte hihetetlen drámákat tartogat.
A megyei foci hétről hétre tartogat meglepetéseket. A Köröm súlyos, 2–7-es vereséget szenvedett hazai pályán a Hejőpapi ellen a vármegyei másodosztály Közép csoportjának 7. fordulójában. A meccs után az edző, Tóth Róbert bejelentette, hogy távozik posztjáról.
– Gratulálok a vendégek nagy különbségű győzelméhez. Szégyellem magam a csapat helyett is. Köszönöm az eddigi bizalmat. A mai nappal lemondok a csapat vezetéséről – nyilatkozta az edző a boon.hu-nak.
,,Köszönöm az eddigi bizalmat. A mai nappal lemondok a csapat vezetéséről"
A megyei foci nem mindennapi sztorikat tartogat
Szombaton nagyüzem volt a megyei élvonalban. Izsófalva 2 góllal győzte le Szerencs csapatát, ami után az edző, Barnóczky Attila sajátos humorral értékelte a sikert.
A héten megkérdezte a Tescóban a pénztáros, hogy gyűjtöm-e a pontokat? Beleremegett a lábam, de elfogadtam. Ma a fiúk is rászolgáltak a győzelemre és ők is megkapták a teljesítményük után a három pontot.
A további eredményeket és nyilatkozatokat olvassa el a boon.hu-n.
,,A héten megkérdezte a Tescoban a pénztáros, hogy gyűjtöm-e a pontokat? Beleremegett a lábam, de elfogadtam"
A miskolci régiségvásárra igazi nagyágyúk is érkeztek
Ha hónap első vasárnapja, akkor régiségvásár Miskolcon, amit mi sem hagyhattunk ki. Képekben és videóban is megmutatjuk, miért érdemes ellátogatni a miskolci vásárra, ahol még a Cápák között egykori versenyzőjével is összefutottunk.
A Cápák között című műsorból is jöttek Miskolcra kereskedők - képekkel
Özvegyi nyugdíj: kinek jár, kinek nem jár?
Bár nem szívesen gondolunk arra, hogy egyedül maradunk, mégis érdemes tájékozódni az özvegyi nyugdíj 2026-ban életbe lépő változásairól. A szabályváltozás sokakat érinthet. Tájékozódjon cikkünkből, hogy ne érje meglepetés.
Nem mindenkinek jár majd az özvegyi nyugdíj, akinek eddig, nézze meg, érintett-e!
